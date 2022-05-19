Окупанти не зможуть постачати електроенергію із ЗАЕС до РФ, – «Укренерго»

Енергосистема України наразі не має фізичних зв’язків з енергосистемою РФ. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе. Про це заявили в пресслужбі «Укренерго», коментуючи заяву російського урядовця про плани роботи захопленої Запорізької АЕС на РФ.

«Зазвичай системний оператор не коментує заяви злочинців, але ця – явно скерована на міжнародну аудиторію, тому чемно нагадаємо громадянам України та європейським партнерам: ЗАЕС знаходиться в українській мережі, під контролем українських спеціалістів. Енергосистема України зараз не має фізичних зв’язків з енергосистемою Росії. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе», – йдеться у повідомленні.

Також в «Укренерго» нагадали, що будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС «означатиме акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками».

В «Укренерго» переконані, що мета заяви росіян – дестабілізувати активні переговори з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України. «Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа є європейською», – підсумували в компанії.

Напередодні віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін захоплена російськими військами Запорізька АЕС буде працювати на Росію. При цьому Україні пропонують купувати електроенергію зі своєї ж станції.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

Джерело: elektrovesti.net