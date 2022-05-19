Окупанти не зможуть постачати електроенергію із ЗАЕС до РФ, – «Укренерго»

Обновлено: Май 19, 2022.

Окупанти не зможуть постачати електроенергію із ЗАЕС до РФ, – «Укренерго»

Енергосистема України наразі не має фізичних зв’язків з енергосистемою РФ. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе. Про це заявили в пресслужбі «Укренерго», коментуючи заяву російського урядовця про плани роботи захопленої Запорізької АЕС на РФ.

«Зазвичай системний оператор не коментує заяви злочинців, але ця – явно скерована на міжнародну аудиторію, тому чемно нагадаємо громадянам України та європейським партнерам: ЗАЕС знаходиться в українській мережі, під контролем українських спеціалістів. Енергосистема України зараз не має фізичних зв’язків з енергосистемою Росії. Тому постачання електроенергії з українських електростанцій в Росію наразі фізично неможливе», – йдеться у повідомленні.

Також в «Укренерго» нагадали, що будь-яка зміна ситуації на ЗАЕС «означатиме акт ядерного тероризму, і ті, хто створить таку загрозу, нестимуть відповідальність за це з усіма наслідками».

В «Укренерго» переконані, що мета заяви росіян – дестабілізувати активні переговори з ЄС щодо відкриття експорту електроенергії з України. «Але росіянам не вдасться цього зробити. В ЄС всі розуміють, що українська мережа є європейською», – підсумували в компанії.

Напередодні віцепрем’єр РФ Марат Хуснуллін захоплена російськими військами Запорізька АЕС буде працювати на Росію. При цьому Україні пропонують купувати електроенергію зі своєї ж станції.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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