Китай наращивает закупки дешевой российской нефти – Reuters

Обновлено: Май 20, 2022.

Китай наращивает закупки дешевой российской нефти – Reuters

Китай наращивает закупки нефти из РФ по выгодным ценам, заполняя оставшийся вакуум после западных покупателей, которые отказываются от бизнеса с Россией после ее вторжения в Украину.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные по поставкам нефти и нефтетрейдеров.

«Этот шаг крупнейшего мирового импортера нефти сделан через месяц после того, как он поначалу сократил поставки из России, опасаясь открыто поддерживать Москву и потенциально подвергать своих государственных нефтяных гигантов под санкции», — подчеркивает Reuters.

Согласно оценке Vortexa Analytics, китайский морской импорт российской нефти подскочит до почти рекордных 1,1 миллиона баррелей в сутки в мае, по сравнению с 750 000 баррелей в сутки в первом квартале и 800 000 баррелей в сутки в 2010 году.

Unipec, торговое подразделение ведущего азиатского нефтепереработчика Sinopec Corp, возглавляет закупки вместе с Zhenhua Oil, подразделением китайского оборонного конгломерата Norinco, пишет агентство со ссылкой на трейдеров.

По словам трейдеров, компания Livna Shipping Ltd, зарегистрированная в Гонконге, также недавно стала основным грузоотправителем российской нефти в Китай.

Sinopec отказался от комментариев. Zhenhua и Livna не ответили на запросы о комментарии.

«Эти компании заполняют дыру, которую оставили западные покупатели после вторжения России в Украину.

Vitol и Trafigura, два из крупнейших в мире трейдеров сырья, постепенно прекратили закупки у «Роснефти», крупнейшего производителя нефти в России», – напоминает Reuters.

«Ситуация начала резко меняться после выхода Vitol и Trafigura, что создало вакуум, который могли заполнить только компании, которые могут обеспечить стоимость и которым доверяют их российские коллеги», – говорит один китайский трейдер, попросивший не называть его имя.э

Источник: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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