Робота енергосистеми України на 19 травня 2022 року

Обновлено: Май 20, 2022.

Робота енергосистеми України на 19 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 50,8 тисячі споживачів, у тому числі близько 37,7 тис. абонентам, які були знеструмлені внаслідок спричинення технологічних порушень.

Зокрема, в Одеській області — 25,6 тисячі, Київській — 12,5 тисячі (з них 300 абонентів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій), Донецькій – 8,3 тисячі, Харківській – 4 тисячам, Миколаївській і Чернігівській – по 200 споживачів.

Газопостачання відновлено понад 2,5 тисячі абонентів.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов.

Станом на 19 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими близько 696 населених пунктів, загалом близько 641,1 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 331,9 тисячі споживачів, Луганській – 128,3 тисячі, Харківській — 91 тисяча.

Без газопостачання залишаються понад 184 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія:

Енергосистема України працює синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.

Продовжуються роботи з підвищення надійності електропостачання звільнених територій.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію і сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках вітчизняних АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька атомна електростанція продовжує працювати під контролем і тиском російських військових. Але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом і генерують електроенергію на потреби України. Ротація персоналу проводиться регулярно.

Газотранспортна система: 

Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів — промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики. Ремонтні бригади ОГТС здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах, розташованих на звільнених від російських окупантів територіях.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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