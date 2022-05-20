Робота енергосистеми України на 19 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 50,8 тисячі споживачів, у тому числі близько 37,7 тис. абонентам, які були знеструмлені внаслідок спричинення технологічних порушень.
Зокрема, в Одеській області — 25,6 тисячі, Київській — 12,5 тисячі (з них 300 абонентів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій), Донецькій – 8,3 тисячі, Харківській – 4 тисячам, Миколаївській і Чернігівській – по 200 споживачів.
Газопостачання відновлено понад 2,5 тисячі абонентів.
Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.
Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов.
Станом на 19 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими близько 696 населених пунктів, загалом близько 641,1 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 331,9 тисячі споживачів, Луганській – 128,3 тисячі, Харківській — 91 тисяча.
Без газопостачання залишаються понад 184 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.
Електроенергія:
Енергосистема України працює синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.
Продовжуються роботи з підвищення надійності електропостачання звільнених територій.
Атомна генерація:
Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію і сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.
Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках вітчизняних АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.
Запорізька атомна електростанція продовжує працювати під контролем і тиском російських військових. Але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом і генерують електроенергію на потреби України. Ротація персоналу проводиться регулярно.
Газотранспортна система:
Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів — промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики. Ремонтні бригади ОГТС здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах, розташованих на звільнених від російських окупантів територіях.
Гідроенергетика:
Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.
Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.
Джерело: КМУ