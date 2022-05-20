Страны G7 не пришли к единому решению по ограничениям на российскую нефть

Обновлено: Май 20, 2022.

Страны G7 не пришли к единому решению по ограничениям на российскую нефть

Руководитель Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что главы экономических ведомств и ЦБ государств G7 не смогли прийти к общему мнению по характеру потенциальных ограничений на импорт российской нефти. Консультации продолжаются.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, она подчеркнула, что американская сторона выдвинула предложение о введении пошлин на импорт российской нефти, чтобы ограничить доходы Москвы, сохранив при этом объем поставок энергоносителей из РФ.

Представители стран ЕС пытались добиться введения поэтапного эмбарго топлива к концу 2022 года.

Йеллен добавила, что покупатели нефти из РФ могут достичь договоренности, согласно которой не будут закупать его по ценам, которые превысят определенный уровень. Министр рассказала, что инициатива станет успешной в случае, если к ней присоединятся как можно больше стран.

При этом финансовые лидеры «Большой семерки» договорились усилить давление на Россию с помощью экономических санкций.

Источник: report.az

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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