УЕБ відкриває торгову секцію для експорту електроенергії – Конференція ENERGY TRADING | EUROPE UKRAINE

Обновлено: Май 20, 2022.

УЕБ відкриває торгову секцію для експорту електроенергії – Конференція ENERGY TRADING | EUROPE UKRAINE

19 травня відбулась онлайн-конференція Energy Club, присвячена торгівлі електроенергією та перспективам виходу на європейські ринки ENERGY TRADING | EUROPE UKRAINE. Провідні експерти і представники енергетичного сектору представили своє бачення з розвитку ринку електроенергії після приєднання України до енергомереж континентальної Європи ENTSO-E.

Українську енергетичну біржу представив менеджер з розвитку Ліссе Гірт ван Влієт. Він продемонстрував перспективні можливості експорту електроенергії, яка сьогодні є профіцитним ресурсом для України і в купівлі якого зацікавлена Європа. Це дозволить економіці України отримувати такі необхідні зараз фінансові надходження під час війни.

За його словами, експортний потенціал слід розглядати у розрізі перспектив обсягу дозволеного експорту, зацікавленості нерезидентів в українському ресурсі з точки зору ціни, та технічних можливостей електромережі. Наразі немає перешкод для торгівлі електроенергією з Молдовою, яка знаходиться в повній залежності від російської енергетики і дуже потребує диверсифікації шляхів постачання. З травня вже почався такий експорт, бо ситуація там вимагала невідкладних рішень.

Українська енергетична біржа раніше вже проводила аукціони з продажу електроенергії українських виробників для експорту, а зараз вже готова відкрити окремий напрямок проведення аукціонів з продажу електричної енергії для подальшого експорту. УЕБ вже розроблено окремий механізм та пропонується відкрити для цього спеціальну секцію.

Централізований ринок двосторонніх договорів на УЕБ показав свою ефективність і ми вважаємо, що й експорт електроенергії через біржу має значні переваги над прямими домовленостями, оскільки виключається можливості зловживань. Публічний та прозорий продаж української державної генерації – це інструмент ринкового визначення ціни.

Консолідація попиту та пропозиції на біржовій платформі забезпечить ринкові відносини, високу ліквідність та рівний доступу до ресурсу.

“Консолідація попиту та пропозиції на біржовій платформі гарантує ринковість відносин та високу ліквідність – говорить Ліссе Гірт ван Влієт. Зрештою, це знімає низку питань щодо рівності доступу до ресурсу, наприклад, чому був вибраний саме цей контрагент, чи були вигідніші цінові пропозиції тощо. – І відповідаючи на запитання зустрічі, хочу сказати, що експорт – це дружня допомога, яка потрібна обом сторонам, оскільки це хороший спільний бізнес!”.

Джерело: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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