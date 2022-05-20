Венгерская MOL планирует перерабатывать исключительно нероссийскую нефть

Обновлено: Май 20, 2022.

Венгерская MOL планирует перерабатывать исключительно нероссийскую нефть

Венгерская энергетическая группа MOL, которая является одной из крупнейших в Восточной Европе, начала подготовку к модернизации, позволяющей трем ее нефтеперерабатывающим заводам перерабатывать исключительно нероссийскую нефть.

Об этом сообщает Financial Times.

В настоящее время Венгрия является страной, блокирующей шестой пакет санкций ЕС против России за вторжение в Украину. В пакет должно войти нефтяное эмбарго, и из-за оппозиции Венгрии послы так и не договорились о последующих санкциях блока на последней встрече.

Правительство премьера Орбана заявляет, что подпишет эмбарго только если страна получит исключение на трубопроводную нефть, ведь у нее нет выхода к морю, а нефтеперерабатывающие заводы пока не могут обрабатывать легкий сорт Brent. Там говорят, что на модернизацию энергосистемы нужно 18 млрд евро и хотят, чтобы ЕС помогал с этим финансово.

MOL, частично принадлежащий венгерскому правительству, оценил модернизацию своих НПЗ в 700 млн. евро, однако процесс может длиться несколько лет, ведь осуществлять его придется без остановки работы этих заводов.

Хотя MOL еще не приступила к переоборудованию, компания попросила своих инженеров подготовиться к перспективе того, что в будущем российской нефти в системе больше не будет.

«Нефтеперерабатывающий завод всегда готовится к худшему и не может представить себе серую зону», – сказал директор по производству Золт Хафф. «Если мы можем что-либо концептуализировать, мы должны это сделать». … Сейчас мы готовимся к худшему сценарию, при котором мы можем перерабатывать только легкую нефть».

Отмечается, что компания потратила десятилетия и миллиарды долларов на инфраструктуру для переработки более тяжелой, но более дешевой российской нефти типа Ural.

Источник: Экономическая правда

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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