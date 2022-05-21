20 травня: Ситуація в енергетиці

ЄБРР виділить «Нафтогазу» кредит для закупівлі газу на 300 мільйонів євро

Наступного тижня Україна отримає 25 тис. тонн бензину з польських запасів

«Українська енергетична біржа» розробила механізм для відкриття окремого напрямку проведення аукціонів з продажу електроенергії для подальшого експорту

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НКРЕКУ підвищила тариф «Оператора ринку» на здійснення операцій купівлі-продажу на РДН та ВДР з 3,3 грн за МВт-г до 13,31 грн за МВт-г. Новий тариф набуде чинності з 20 травня.

«Українська енергетична біржа» розробила механізм для відкриття окремого напрямку проведення аукціонів з продажу електроенергії для подальшого експорту. УЕБ вже розроблено окремий механізм та пропонується відкрити для цього спеціальну секцію. Експорт електроенергії через біржу має значні переваги над прямими домовленостями, оскільки виключається можливості зловживань. Публічний та прозорий продаж української державної генерації – це інструмент ринкового визначення ціни.

Польські компанії за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії (Polish Power Transmission and Distribution Association) передали українським енергетикам 20 вагонів із електрообладнанням. Електричне обладнання, опори для ЛЕП, трансформатори, генератори, силові кабелі, передані польськими компаніями за сприяння Польської асоціації передачі та розподілу електроенергії у сім областей України. За даними міністерства, дві перші партії допомоги від польських компаній уже розподілені та передані операторам систем розподілу у Київській, Одеській, Запорізькій, Луганській, Чернігівській, Миколаївській, Сумській областях. Третя партія очікує розподілу та передачі до регіонів.

В центральному регіоні продовжуються роботи по відновленню нормальної схеми живлення. На високовольтній лінії 750 кВ завершується збірка та підготовка до встановлення ще двох нових металевих опор, продовжується ремонт проводу на пошкоджених ділянках. Одночасно ремонтуються та перетягуються проводи ще на шести ділянках лінії 330 кВ. На підстанції 750 кВ триває монтаж нового обладнання однієї з комірок, виконуються роботи по наладці обладнання іншої комірки після випробувань під напругою.

На півдні активно відновлюється пошкоджена при обстрілах підстанція 330 кВ. Окрім монтажу устаткування, в постраждалих будівлях підстанції вже замінено до 40 вікон.

На сході продовжується обстеження двох ліній 330. Швидкість оглядів прямо залежить від ходу розмінування під’їздів до лінії та її траси.

Споживання електроенергії у Київській області на середину травня зросло на 17% порівняно з обсягом на початок бойових дій через повернення населення до своїх будинків, а також відновленням роботи бізнесу.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 18,7 тисячі споживачів. Зокрема, в Київській області — 13,3 тисячі, Харківській – 4 тисячам, Сумській – 800 споживачам, Донецькій – 600 споживачам.

Станом на 20 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими близько 677 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 635,8 тисячі споживачів, з них через погодні умови близько 200 споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 331,2 тисячі споживачів, Луганській – 128,3 тисячі, Харківській — 90 тисяч.

Газ

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть НАК «Нафтогаз України» кредит у розмірі 300 млн євро для закупівлі газу. Про це заявила заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко.

«Нафтогаз» оприлюднив фінансовий звіт за минулий рік, в якому заявив про 12 млрд грн чистого прибутку проти 19 млрд грн збитку у 2020 році.

Компанія Snam (Італія) передала Оператору ГТС України 101 переносний генератор для виконання ремонтно-відновлювальних робіт у «польових умовах» на об’єктах, пошкоджених внаслідок бойових дій, а також для обслуговування обладнання ГТС. Заразом італійський оператор надав ОГТСУ 9000 м електричного кабелю. Зазначена продукція буде використана для відновлення автоматизації технологічних процесів та електропостачання на пошкоджених об’єктах.

Газопостачання відновлено більше 23,3 тисячі абонентів.

Без газопостачання залишаються понад 161 тисяча абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Київській, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу збільшили використання природного газу на 27%.

Пальне

Україна отримає 25 тис. тонн бензину з польського резерву як гуманітарну допомогу, постачання ресурсу очікується наступного тижня. Польща є нашим важливим партнером у подоланні паливної кризи. На західний кордон припадає більшість шляхів імпорту нафтопродуктів. Обидві країни активно працюють над збільшенням потужності прикордонних пунктів пропуску, зокрема вже створено окремі смуги для ввезення товарів стратегічного значення, зокрема й нафтопродуктів.

Міжнародний вимір та санкції

Польська державна нафтогазова компанія PGNiG подала новий позов проти «Газпрому» та вимагає відсотки за переплату в $1,5 млрд за поставки газу у 2014-2020 роках.

росія зупиняє постачання газу до Фінляндії. «Газпром» повідомив фінську Gasum про припинення постачання газу з 7:00 суботи через відмову платити за блакитне паливо рублями.

У Німеччині дозволили експропріацію енергокомпаній. Можливість в критичній ситуації експропріювати енергетичні компанії – частина плану підготовки до раптової зупинки поставок російського газу.

Уряд Австрії ухвалив низку заходів, які направлені на зменшення залежності від російського газу. Серед них можливість позбавлення концерн «Газпром» доступу до газосховища Хайдаху, поблизу Зальцбурга, яке є одним з найбільших газосховищ в Європі.

Угорська енергетична група MOL, яка є однією з найбільших у Східній Європі, розпочала підготовку до модернізації, яка дасть змогу трьом її нафтопереробним заводам переробляти виключно неросійську нафту.

Рада ЄС та Європейський парламент досягли попередніх домовленостей щодо зберігання газу. Запропонований регламент спрямований на забезпечення заповнення газосховищ в ЄС до початку зимового сезону, а об’єми можуть розподілятися між державами-членами в дусі солідарності.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом