Робота енергосистеми України на 21 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 18,6 тисячам споживачів.

Зокрема, в Донецькій області — 8,6 тисячам, Харківській – 5,2 тисячам, Одеській – 1,7 тисячам, Запорізькій – 1,3 тисячам, Миколаївській – 1,1 тисячам, Житомирській – 700 споживачам.

Газопостачання відновлено 360 абонентам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов.

Станом на 21 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 675 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 672 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 326,2 тисяч споживачів, Луганській – 128,3 тисяч, Харківській — 97 тисяч.

Без газопостачання залишаються понад 160 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія:

Енергосистема України працює синхронно з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E. Частота в мережі підтримується на нормативному рівні 50 Гц. В мережі стабільно працюють всі види електростанцій.

Першочергові аварійно-відновлювальні роботи в центральному регіоні сьогодні зосереджені на двох лініях 330 кВ та 750 кВ, а у східному — на двох лініях 330 кВ. Продовжується встановлення нових опор, ремонт обривів проводу та огляд ділянок, що залишилися, разом з саперами.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію і сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках вітчизняних АЕС і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Нафтогазова галузь:

Усі діджитал сервіси Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» працюють в повному доступі.

Споживачі ТОВ “Газопостачальна компанія “Нафтогаз Трейдинг” за добу зменшили використання природного газу на 10,1%.

Об’єкти мережі ПСГ АТ “Укртрансгаз — Оператор газосховищ України” залишаються під посиленою охороною та продовжують працювати у штатному режимі.

АТ “Укргазвидобування” продовжує видобувати газ на всіх своїх об’єктах, за винятком тих, які знаходяться поблизу лінії зіткнення.

АТ «Укртранснафта» та АТ «Укрспецтрансгаз» надалі працюють в штатному режимі в умовах воєнного стану.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.