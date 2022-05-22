Робота енергосистеми України станом на 22 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 11,1 тисячі споживачів.

Зокрема, в Донецькій області — 8,6 тисячі, Миколаївській – 2,5 тисячі.

Газопостачання відновлено 385 абонентам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов.

Станом на 22 травня через пошкодження, обумовлені в тому числі бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими близько 665,9 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 343 тисячі споживачів, Луганській – понад 128 тисяч, Харківській — 99,4 тисячі. Внаслідок несприятливих погодних умов знеструмлено 22,8 тисячі споживачів.

Без газопостачання залишаються понад 160 тисяч абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.