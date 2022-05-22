УВЕА: відновлюваній енергетиці загрожує дефолт через критичний рівень розрахунків

Обновлено: Май 22, 2022.

УВЕА: відновлюваній енергетиці загрожує дефолт через критичний рівень розрахунків

Інвестори в відновлювані джерела енергії просять Міністерство енергетики вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкротства галузі відновлюваної енергетики.

Про це йдеться в листі Української вітроенергетичної асоціації на адресу міністра енергетики Германа Галущенко. «Нинішній рівень оплати для СЕС та ВЕС становить лише 15-16%, і цього ледве вистачає, щоб покрити критичні витрати для існування самих станцій ВДЕ. При цьому, Гарантований покупець наразі отримує достатню кількість коштів, продаючи «зелену» електроенергію, щоб забезпечити платежі виробникам відновлюваної енергії в розмірі приблизно 30%, але лише частина цього фінансування надходить безпосередньо виробникам відновлюваної енергії», — вказується в листі. Така ситуація робить неможливим обслуговування банківських кредитів, що загрожує виробникам дефолтом. «Кредитори не охоче йдуть на реструктуризацію зобов’язань, а доходів при поточному рівні розрахунків не вистачає не лише на оплату відсотків по кредитам, а й на операційні витрати», — йдеться в листі.

Виробники «зеленої» енергії просять підвищити рівень розрахунків з ВДЕ, який дозволить реструктуризувати кредити і уникнути дефолту. «По-перше, необхідно спрямувати всі кошти від продажу електроенергії Гарантованим покупцем виробникам ВДЕ, забезпечити рівень оплати, що дозволить виробникам покривати операційні витрати, податки та плату за небаланси. Це дозволить отримувати галузі до 35% оплати на суто операційні затрати», — зазначають в УВЕА. Інвестори також просять зменшити обсяг штучних обмежень ВДЕ з боку НЕК «Укренерго» хоча б до 20% і підвищити ефективність торгівлі державного підприємства «Гарпок». Також інвестори просять хоча б частково відновити виплати НЕК «Укренерго» за послугу із збільшення частки ВДЕ на адресу Гарантованого покупця.
Джерело: https://kosatka.media/uk

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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