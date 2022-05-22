УВЕА: відновлюваній енергетиці загрожує дефолт через критичний рівень розрахунків

Інвестори в відновлювані джерела енергії просять Міністерство енергетики вирішити критичну ситуацію з розрахунками за вироблену електроенергію і не допустити масового дефолту виробників і фактично банкротства галузі відновлюваної енергетики.

Про це йдеться в листі Української вітроенергетичної асоціації на адресу міністра енергетики Германа Галущенко. «Нинішній рівень оплати для СЕС та ВЕС становить лише 15-16%, і цього ледве вистачає, щоб покрити критичні витрати для існування самих станцій ВДЕ. При цьому, Гарантований покупець наразі отримує достатню кількість коштів, продаючи «зелену» електроенергію, щоб забезпечити платежі виробникам відновлюваної енергії в розмірі приблизно 30%, але лише частина цього фінансування надходить безпосередньо виробникам відновлюваної енергії», — вказується в листі. Така ситуація робить неможливим обслуговування банківських кредитів, що загрожує виробникам дефолтом. «Кредитори не охоче йдуть на реструктуризацію зобов’язань, а доходів при поточному рівні розрахунків не вистачає не лише на оплату відсотків по кредитам, а й на операційні витрати», — йдеться в листі.

Виробники «зеленої» енергії просять підвищити рівень розрахунків з ВДЕ, який дозволить реструктуризувати кредити і уникнути дефолту. «По-перше, необхідно спрямувати всі кошти від продажу електроенергії Гарантованим покупцем виробникам ВДЕ, забезпечити рівень оплати, що дозволить виробникам покривати операційні витрати, податки та плату за небаланси. Це дозволить отримувати галузі до 35% оплати на суто операційні затрати», — зазначають в УВЕА. Інвестори також просять зменшити обсяг штучних обмежень ВДЕ з боку НЕК «Укренерго» хоча б до 20% і підвищити ефективність торгівлі державного підприємства «Гарпок». Також інвестори просять хоча б частково відновити виплати НЕК «Укренерго» за послугу із збільшення частки ВДЕ на адресу Гарантованого покупця.

Джерело: https://kosatka.media/uk