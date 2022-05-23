23 травня: Ситуація в енергетиці

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Укргідроенерго отримає 200 млн доларів для будівництва на своїх об’єктах систем накопичення енергії

Внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. Подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена

Україна звернулась до Японії за підтримкою ембарго на російські енергоресурси

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Електроенергія

Верховна Рада ухвалила закон про ратифікацію договорів гарантії між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку в рамках інвестпроекту щодо встановлення гібридних систем накопичення енергії у ПрАТ «Укргідроенерго».

У червні 2021 року Кабінет міністрів залучив для ПрАТ «Укргідроенерго» позику в 211 млн доларів від Міжнародного банку реконструкції та розвитку та Фонду чистих технологій для встановлення гібридних систем виробництва електроенергії.

Для реалізації проєкту від МБРР буде залучено позики у розмірі 177 млн доларів, від Фонду чистих технологій – 34 млн доларів.

Ці кошти будуть спрямовані зокрема на встановлення на територіях об’єктів «Укргідроенерго» 197 літій-іонних систем накопичення енергії (СНЕ), які планується залучити для надання допоміжних послуг регулювання частоти та потужності.

Крім того, для власних потреб ГЕС та ГАЕС та зарядки СНЕ планується встановити 63,9 МВт сонячних фотоелектричних станцій.

Високоманеврені та швидкодіючі резерви за своїми параметрами не мають аналогів в ОЕС України.

В центральному регіоні завершено черговий етап відновлення устаткування однієї з високовольтних підстанцій.

На повітряних лініях 750 кВ та 330 кВ підходить до завершення огляд трас разом із саперами. На оглянутих ділянках ліній встановлюються нові металеві та залізобетонні опори, проводиться заміна пошкодженого проводу.

Завершено огляд двох ліній 330 кВ на сході. Завтра ремонтні бригади почнуть працювати на місцях виявлених пошкоджень мереж.

За минулу добу відновлено електропостачання близько 95,3 тисячі споживачів, з яких 60,4 тисячі були знеструмлені внаслідок несприятливих погодних умов. Зокрема, у Львівській області — 41,5 тисячі, Донецькій — 17,9 тисячі, Харківській – 10,9 тисячі (з яких 1,7 тисячі було знеструмлено внаслідок погодних умов), Київській — 8,9 тисячі, Чернігівській — 6,8 тисячі, Житомирській — 5,6 тисячі, Миколаївській – 1,6 тисячі, Сумській — 1,2 тисячі, Запорізькій – 900 споживачам.

Станом на 23 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 695 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 635,7 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 328 тисяч споживачів, Луганській – 128,2 тисячі, Харківській — 90,7 тисячі.

Газ

23 травня 2022 року внаслідок обстрілів пошкоджено магістральний газопровід, який транспортував газ до населених пунктів Донецької та Луганської областей. З 14:00 подача природного газу до цієї ділянки ГТС припинена. Наразі пошкоджена ділянка газопроводу локалізована, але виконання відновлюваних робіт та поновлення транспортування газу унеможливлене через активні бойові дії. Альтернативні варіанти транспортування газу в регіони відсутні через несанкціоноване втручання в роботу ГТС на території, окупованій російськими військами.

Без газопостачання залишаються понад 161 тисяча абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Газопостачання відновлено 420 абонентам.

Пальне

Кабмін доручив Держпродспоживслужбі провести перевірки українських заправок через завищення цін на пальне.

Міжнародний вимір та санкції

22 травня Литва припиняє закупівлі електроенергії з рф, таким чином від неділі в країні не буде ні російського газу, ні нафти, ні струму.

Польща достроково розриває угоду на постачання російського газу, яка була підписана у 1993 році та мала діяти до кінця 2022 року.

Shell вийшла зі статутного капіталу спільного з «Газпром нафтою» підприємства в Арктиці «Гидан енерджі». Раніше британсько-нідерландській компанії належало 50% в цьому проекті.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер залишив посаду голови ради директорів російської державної компанії «роснефть».

Україна звернулась до Японії за підтримкою ембарго на російські енергоресурси

Колишня очільниця МЗС Австрії Карін Кнайсль, відома танцем із президентом рф на своєму весіллі, надіслала російській компанії «роснєфть» заяву про відставку з посади члена ради директорів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав Японію та інші країни запровадити повне ембарго на російські нафту і газ з метою припинення фінансування військової машини Росії, пише урядовий портал.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом