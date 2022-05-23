Биржевой оператор Nord Pool приостанавливает торги российской электроэнергией от ее единственного импортера в странах Балтии — группы компаний Inter RAO. Импорт российской электроэнергии в Литву в воскресенье остановлен.

Как передает Укринформ, об этом сообщает национальный вещатель LRT.

Это означает, что потребность Литвы в электроэнергии будет удовлетворяться за счет местного производства и импорта через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

По данным литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, импорт из вышеуказанных стран в прошлом году составил в общей сложности 83% всего импорта электроэнергии в страну, а закупки российской электроэнергии в стране в последние годы снижались.

«Это важная веха на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы наши деньги финансировали российскую военную машину», — сказал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Он добавил, что Литва достигнет полной энергетической независимости, когда обеспечит свои потребности за счет местного производства «зеленой» энергии и сама станет страной-экспортером электроэнергии.

Латвийские ответственные учреждения и компании пока не прокомментировали решение Nord Pool, но некоторые эксперты сообщили Delfi, что перебои с подачей электроэнергии из России не должны повлиять на энергетический сектор страны. Поскольку сейчас Латвия производит больше электроэнергии, чем потребляет, а объем электроэнергии, поставляемый Россией, относительно мал.

В Эстонии также подтвердили, что дочерняя компания Inter RAO Eesti больше не может работать в качестве продавца электроэнергии в Эстонии.