Биржевой оператор Nord Pool приостанавливает торги российской электроэнергией

Обновлено: Май 23, 2022.

Биржевой оператор Nord Pool приостанавливает торги российской электроэнергией
Биржевой оператор Nord Pool приостанавливает торги российской электроэнергией от ее единственного импортера в странах Балтии — группы компаний Inter RAO. Импорт российской электроэнергии в Литву в воскресенье остановлен.

Как передает Укринформ, об этом сообщает национальный вещатель LRT.

Это означает, что потребность Литвы в электроэнергии будет удовлетворяться за счет местного производства и импорта через существующие соединения со Швецией, Польшей и Латвией.

По данным литовского оператора системы передачи электроэнергии Litgrid, импорт из вышеуказанных стран в прошлом году составил в общей сложности 83% всего импорта электроэнергии в страну, а закупки российской электроэнергии в стране в последние годы снижались.

«Это важная веха на пути Литвы к энергетической независимости. Это выражение нашей солидарности с воюющей Украиной, потому что мы не можем позволить, чтобы наши деньги финансировали российскую военную машину», — сказал министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис.

Он добавил, что Литва достигнет полной энергетической независимости, когда обеспечит свои потребности за счет местного производства «зеленой» энергии и сама станет страной-экспортером электроэнергии.

Латвийские ответственные учреждения и компании пока не прокомментировали решение Nord Pool, но некоторые эксперты сообщили Delfi, что перебои с подачей электроэнергии из России не должны повлиять на энергетический сектор страны. Поскольку сейчас Латвия производит больше электроэнергии, чем потребляет, а объем электроэнергии, поставляемый Россией, относительно мал.

В Эстонии также подтвердили, что дочерняя компания Inter RAO Eesti больше не может работать в качестве продавца электроэнергии в Эстонии.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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