Газпром не использует даже уплаченные мощности транзита через Украину

Обновлено: Май 23, 2022.

Газпром не использует даже уплаченные мощности транзита через Украину

Российский «Газпром» не использует даже уже оплаченные и забронированные мощности транзита через точку «Суджа».

Об этом сообщил глава Оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон.

Оплаченная мощность «Газпрома» составляет 77,2 млн кубометров газа, однако в настоящее время физический транзит достигает всего 50 млн кубов в сутки.

Кроме того, подчеркнул он, Оператор готов транзитировать объемы из оккупированной россиянами точки «Сохрановка» через точку «Суджу», то есть весь объем транзита – 109,6 млн в сутки, причем ее общая техническая мощность достигает 244 млн кубов газа.

«То есть через «Суджу» могут пройти не только объемы существующего транзита (109,6 млн), но и почти весь объем «Северного Потока -1″ (155 млн в сутки). Украина имеет возможность транзитировать достаточные объемы газа в ЕС до момента введения ЕС полного эмбарго на российский газ», – подчеркнул он.

Макогон отметил, что для Украины транзит – это гарантия того, что враг не будет целенаправленно уничтожать украинскую ГТС, которая используется и для транспортировки газа нашим потребителям.

Кроме того, на временно оккупированных территориях кафиры самостоятельно возобновили работу Луганской ТЭС, ежедневно потребляющей почти 1 млн кубов газа.

«Конечно, за этот газ никто не будет рассчитываться», — говорит Макогон и проводит аналогию с сделкой российских оккупантов в Молдове, когда так называемая «власть» подконтрольного России Приднестровью отбирала для своих нужд газ, стоимость которого записывалась в долг Молдовы, который уже достигает 7,5 млрд долларов.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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