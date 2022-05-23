Герман Галущенко: Повна відмова Литви від російських енергоресурсів – приклад сміливості і гідності

Обновлено: Май 23, 2022.

Герман Галущенко: Повна відмова Литви від російських енергоресурсів – приклад сміливості і гідності

Литва подає приклад сміливості та гідності усім країнам Європейського Союзу, повністю відмовившись від імпорту російських енергоресурсів: нафти, газу і електроенергії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Сьогоднішній рішучий крок Литви свідчить, що політична воля дозволяє знайти та створити незалежні від росії шляхи забезпечення енергоносіями, переконаний очільник Міненерго.

Герман Галущенко зазначив, що тепер Литва закриває свою потребу у газі завдяки СПГ-терміналу в Клайпеді, а в електриці – завдяки власному виробництву й імпорту з країн ЄС через з’єднання зі Швецією, Польщею та Латвією.

“Свою чисту, на 70% вуглецево-нейтральну, електроенергію потенційно готова постачати й Україна, адже наша енергомережа синхронізована з європейською ENTSO-E”, — додав Міністр енергетики України.

Герман Галущенко наголосив, що меседжем для всієї Європі стали слова Міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвиса, що “це не лише важливий крок до енергетичної незалежності, але також – прояв солідарності з Україною, яка протистоїть військовій агресії росії”.

“Дякую народу та Уряду Литви. Її крок – перший для Євросоюзу. Але сподіваюся, що після цього в ЄС поменшає політичних торгів довкола ембарго на російські нафту та газ. Торгів, які коштують Україні щодня неймовірних втрат – життя наших людей”, — підкреслив очільник Міненерго.

Він нагадав, що рішення щодо ембарго на російську нафту очікувалось ще на початку травня. Втім, місяць добігає кінця, але рішення досі дискутується через позицію окремих країн.

“Ідея про незамінність російських енергоресурсів – міф. Лише імпорт електроенергії з України до ЄС зменшить споживання російського газу до 17%. У країн ЄС достатньо сил і механізмів, щоб знайти заміну російським енергоресурсам. І Литва це підтверджує”, — наголосив Міністр.

“Сподіваюся, що 22 травня 2022 року увійде в історію, як день, коли Європа почала позбуватися енергетичної залежності від росії”, — резюмував Герман Галущенко.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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