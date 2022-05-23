Герман Галущенко: Повна відмова Литви від російських енергоресурсів – приклад сміливості і гідності

Литва подає приклад сміливості та гідності усім країнам Європейського Союзу, повністю відмовившись від імпорту російських енергоресурсів: нафти, газу і електроенергії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Сьогоднішній рішучий крок Литви свідчить, що політична воля дозволяє знайти та створити незалежні від росії шляхи забезпечення енергоносіями, переконаний очільник Міненерго.

Герман Галущенко зазначив, що тепер Литва закриває свою потребу у газі завдяки СПГ-терміналу в Клайпеді, а в електриці – завдяки власному виробництву й імпорту з країн ЄС через з’єднання зі Швецією, Польщею та Латвією.

“Свою чисту, на 70% вуглецево-нейтральну, електроенергію потенційно готова постачати й Україна, адже наша енергомережа синхронізована з європейською ENTSO-E”, — додав Міністр енергетики України.

Герман Галущенко наголосив, що меседжем для всієї Європі стали слова Міністра енергетики Литви Дайнюса Крейвиса, що “це не лише важливий крок до енергетичної незалежності, але також – прояв солідарності з Україною, яка протистоїть військовій агресії росії”.

“Дякую народу та Уряду Литви. Її крок – перший для Євросоюзу. Але сподіваюся, що після цього в ЄС поменшає політичних торгів довкола ембарго на російські нафту та газ. Торгів, які коштують Україні щодня неймовірних втрат – життя наших людей”, — підкреслив очільник Міненерго.

Він нагадав, що рішення щодо ембарго на російську нафту очікувалось ще на початку травня. Втім, місяць добігає кінця, але рішення досі дискутується через позицію окремих країн.

“Ідея про незамінність російських енергоресурсів – міф. Лише імпорт електроенергії з України до ЄС зменшить споживання російського газу до 17%. У країн ЄС достатньо сил і механізмів, щоб знайти заміну російським енергоресурсам. І Литва це підтверджує”, — наголосив Міністр.

“Сподіваюся, що 22 травня 2022 року увійде в історію, як день, коли Європа почала позбуватися енергетичної залежності від росії”, — резюмував Герман Галущенко.

Джерело: КМУ