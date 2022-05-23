Одна з найбільших компаній Угорщини готується до відмови від російської нафти

Обновлено: Май 23, 2022.

Одна з найбільших компаній Угорщини готується до відмови від російської нафти

Угорська енергетична група MOL, яка є однією з найбільших у Східній Європі, розпочала підготовку до модернізації, яка дозволити трьом її нафтопереробним заводам переробляти виключно неросійську нафту.

Наразі Угорщина є країною, яка блокує шостий пакет санкцій ЄС проти Росії за вторгнення в Україну. До пакету має увійти нафтове ембарго, і через опозицію Угорщини посли так і не домовилися щодо наступних санкцій блоку на останній зустрічі.

Уряд прем’єра Орбана заявляє, що підпише ембарго лише якщо країна отримає виключення на трубопровідну нафту, адже вона не має виходу до моря, а нафтопереробні заводи поки не можуть обробляти легкий сорт Brent. Там кажуть, що на модернізацію енергосистеми потрібно 18 млрд євро, і хочуть, аби ЄС допомогав із цим фінансово.

MOL, що частково належить угорському уряду, оцінив модернізацію своїх НПЗ у 700 млн євро, проте процес може  тривати кілька років, адже здійснювати його доведеться без зупинки роботи цих заводів.

Хоча MOL ще не взялася за переобладнання, компанія попросила своїх інженерів підготуватися до перспективи того, що у майбутньому російської нафти в системі більше не буде.

«Нафтопереробний завод завжди готується до гіршого і не може уявити собі сіру зону», – сказав директор з виробництва Золт Хафф. «Якщо ми можемо щось концептуалізувати, ми повинні це зробити . … Зараз ми готуємося до найгіршого сценарію, за якого ми можемо переробляти лише легку нафту».

Зазначається, що компанія витратила десятиліття та мільярди доларів на інфраструктуру для переробки важчої, але дешевшої російської нафти типу Ural.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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