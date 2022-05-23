Одна з найбільших компаній Угорщини готується до відмови від російської нафти

Угорська енергетична група MOL, яка є однією з найбільших у Східній Європі, розпочала підготовку до модернізації, яка дозволити трьом її нафтопереробним заводам переробляти виключно неросійську нафту.

Наразі Угорщина є країною, яка блокує шостий пакет санкцій ЄС проти Росії за вторгнення в Україну. До пакету має увійти нафтове ембарго, і через опозицію Угорщини посли так і не домовилися щодо наступних санкцій блоку на останній зустрічі.

Уряд прем’єра Орбана заявляє, що підпише ембарго лише якщо країна отримає виключення на трубопровідну нафту, адже вона не має виходу до моря, а нафтопереробні заводи поки не можуть обробляти легкий сорт Brent. Там кажуть, що на модернізацію енергосистеми потрібно 18 млрд євро, і хочуть, аби ЄС допомогав із цим фінансово.

MOL, що частково належить угорському уряду, оцінив модернізацію своїх НПЗ у 700 млн євро, проте процес може тривати кілька років, адже здійснювати його доведеться без зупинки роботи цих заводів.

Хоча MOL ще не взялася за переобладнання, компанія попросила своїх інженерів підготуватися до перспективи того, що у майбутньому російської нафти в системі більше не буде.

«Нафтопереробний завод завжди готується до гіршого і не може уявити собі сіру зону», – сказав директор з виробництва Золт Хафф. «Якщо ми можемо щось концептуалізувати, ми повинні це зробити . … Зараз ми готуємося до найгіршого сценарію, за якого ми можемо переробляти лише легку нафту».

Зазначається, що компанія витратила десятиліття та мільярди доларів на інфраструктуру для переробки важчої, але дешевшої російської нафти типу Ural.

Джерело: elektrovesti.net