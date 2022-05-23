Польша решила досрочно расторгнуть контракт с «Газпромом»

Польша приняла решение досрочно расторгнуть газовый контракт с «Газпромом». Поляки отказались выполнять незаконное требование президента РФ Владимира Путина и оплачивать голубое топливо в рублях.

«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», – заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио. Также об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа и не будут ждать его завершения. Платить за энергоресурс в рублях по требованию России поляки не будут», – написал Ермак.

Отметим, ранее в России заявляли что прекратили поставку газа в Польшу, так как они решили не оплачивать голубое топливо в рублях. При этом контракт между польской энергетической компанией и «Газпромом» должен был действовать до конца 2022 года.

Изначально Польша заявляла, что не станет продолжать контракт в 2023 году. Однако в результате эти планы пересмотрели. Также стоит отметить, что Польша стала крупнейшим государством ЕС среди тех, кто уже отказался от российского голубого топлива. На такой шаг также пошли Эстония, Латвия и Литва.

При этом страны Балтии готовились к отказу от российского газа еще до полномасштабного нападения России на Украину. В это же время, к примеру, Германия активно развивала газовое сотрудничество с РФ и теперь оказалась в ситуации, когда резко отказаться от российского газа не может.

Источник: Обозреватель