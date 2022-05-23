Польша решила досрочно расторгнуть контракт с «Газпромом»

Обновлено: Май 23, 2022.

Польша решила досрочно расторгнуть контракт с «Газпромом»

Польша приняла решение досрочно расторгнуть газовый контракт с «Газпромом». Поляки отказались выполнять незаконное требование президента РФ Владимира Путина и оплачивать голубое топливо в рублях.

«Спустя 30 лет можно констатировать, что отношения в газовой отрасли между Польшей и Россией перестают существовать», – заявил представитель правительства Польши по стратегической энергетической инфраструктуре Петр Наимский в эфире Польского радио. Также об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. «В Польше решили расторгнуть соглашение на поставку российского газа и не будут ждать его завершения. Платить за энергоресурс в рублях по требованию России поляки не будут», – написал Ермак.

Отметим, ранее в России заявляли что прекратили поставку газа в Польшу, так как они решили не оплачивать голубое топливо в рублях. При этом контракт между польской энергетической компанией и «Газпромом» должен был действовать до конца 2022 года.

Изначально Польша заявляла, что не станет продолжать контракт в 2023 году. Однако в результате эти планы пересмотрели. Также стоит отметить, что Польша стала крупнейшим государством ЕС среди тех, кто уже отказался от российского голубого топлива. На такой шаг также пошли Эстония, Латвия и Литва.

При этом страны Балтии готовились к отказу от российского газа еще до полномасштабного нападения России на Украину. В это же время, к примеру, Германия активно развивала газовое сотрудничество с РФ и теперь оказалась в ситуации, когда резко отказаться от российского газа не может.

Источник: Обозреватель

Автор:

(Всего статей: 965)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: