Страны Балтии прекратили импорт электроэнергии из РФ

Обновлено: Май 23, 2022.

Страны Балтии прекратили импорт электроэнергии из РФ

Страны Балтии в воскресенье, 22 мая, прекратили импорт электроэнергии из России; для Литвы это означает прекращение поставок всех российских энергоресурсов.

Как пишет «Европейская правда«, об этом сообщает LRT.

После того, как оператор Nord Pool прекратил покупать энергию у «Интер РАО», импорт электроэнергии в Литву прекратился.

В дальнейшем энергопотребления будут удовлетворять электроэнергией собственного производства и при необходимости привлечь импорт из Польши, Латвии и Швеции.

Литовский оператор электросети Litgrid отмечает, что импорт из этих стран в 2021 году составлял 83% всей импортируемой электроэнергии, а импорт из России в последние годы постепенно сокращался. Импорт электроэнергии из Беларуси был прекращен с ноября 2020 года.

Литва, таким образом, стала полностью независима от российского газа, нефти и электроэнергии. Потребности в газе удовлетворяются через Клайпедский LNG-терминал с грузами из США, в электроэнергии – за счет местного производства и импорта из стран ЕС из-за сообщений со Швецией, Польшей и Латвией, а Orlen Lietuva, единственный импортер нефти в Литве, месяц назад отказался от импорта российской сырой нефти.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис ранее подчеркивал, что «это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но также демонстрация нашей солидарности с Украиной».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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