Страны Балтии прекратили импорт электроэнергии из РФ

Страны Балтии в воскресенье, 22 мая, прекратили импорт электроэнергии из России; для Литвы это означает прекращение поставок всех российских энергоресурсов.

Как пишет «Европейская правда«, об этом сообщает LRT.

После того, как оператор Nord Pool прекратил покупать энергию у «Интер РАО», импорт электроэнергии в Литву прекратился.

В дальнейшем энергопотребления будут удовлетворять электроэнергией собственного производства и при необходимости привлечь импорт из Польши, Латвии и Швеции.

Литовский оператор электросети Litgrid отмечает, что импорт из этих стран в 2021 году составлял 83% всей импортируемой электроэнергии, а импорт из России в последние годы постепенно сокращался. Импорт электроэнергии из Беларуси был прекращен с ноября 2020 года.

Литва, таким образом, стала полностью независима от российского газа, нефти и электроэнергии. Потребности в газе удовлетворяются через Клайпедский LNG-терминал с грузами из США, в электроэнергии – за счет местного производства и импорта из стран ЕС из-за сообщений со Швецией, Польшей и Латвией, а Orlen Lietuva, единственный импортер нефти в Литве, месяц назад отказался от импорта российской сырой нефти.

Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис ранее подчеркивал, что «это не только чрезвычайно важная веха для Литвы на пути к энергетической независимости, но также демонстрация нашей солидарности с Украиной».