В МВФ дали прогноз о дальнейшем состоянии мировой экономики

В мире вырос уровень инфляции, а также подскочили цены на продукты и энергоносители.

Мировая экономика находится в самом плохом состоянии за последние 80 лет. Одной из причин резкого падения экономики стала война, которую развязала Российская Федерация против Украины.

Об этом идет речь в отчете Международного валютного фонда.

Среди основных причин ухудшения состояния мировой экономики также называют пандемию COVID-19 и угрозу изменения климата в результате глобального потепления. В связи с этим вырос уровень инфляции, цены на продукты и энергоносители.

В Фонде считают, что нынешний экономический кризис нанесет наибольший вред странам с наибольшими кредитами и компаниях, которым теперь необходимо выстраивать новые логистические цепочки. Кроме того, этот кризис коснется всех без исключения категорий населения.