Завышение цен в условиях военного положения недопустимо, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За последние дни из всех областей начали поступать сообщения о чрезмерно завышенных ценах, отсутствии расчетных документов, отказе в свободном выборе средств расчета и тому подобное. По поручению Премьер-министра Украины Главными управлениями Госпродпотребслужбы совместно с военными администрациями, Национальной полицией и налоговой начато проведение проверок субъектов хозяйствования, работающих на розничном рынке топлива», — говорится в сообщении.

В частности, в Черновицкой области проверили пять АЗС компании «ПП-Ойл», где дизельное топливо реализовывалось по 70 гривен за литр. По итогам проверки по состоянию на 22 мая реализация горючего на АЗС не осуществляется.

Госпродпотребслужба напоминает, что завышение цен в условиях военного положения является недопустимым, а нарушение правил ведения предпринимательской деятельности будет иметь последствия в виде штрафов и других мер административного воздействия.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решения ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а цены на бензин – не выше 52 грн за литр.

Источник: УНІАН