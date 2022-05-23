В Украину в ближайшие дни начнутся поставки бензина из государственного резерва Польши

Обновлено: Май 23, 2022.

Как сообщил сегодня, 23 мая, первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин, в Украину в ближайшие дни начнутся поставки бензина из государственного резерва Польши, которыми предполагалось покрыть четвертую часть потребления в мае.

По его словам, в отличие от дизельного топлива объемы импорта бензина в страну в настоящее время не покрывают объемы его потребления.

«И здесь мы существенно рассчитывает на помощь наших европейских партнеров, в частности, польского государственного резерва, который нам пообещал дать приблизительно четвертую часть потребления в мае. Мы со дня на день ожидаем эту поставку», – отметил Кудин.

В то же время, по его словам, объемы импорта дизельного топлива в Украину в настоящее время на 20% превышают объемы его потребления.

«Этого достаточно для того, чтобы покупатель, выстояв в очереди, смог бы залить себе в бак, пусть и с ограничениями, но 20 литров, однако недостаточно для того, чтобы убрать очередь», — сказал первый замминистра экономики.

По его мнению, причиной сохранения очередей на заправках покупателей дизтоплива являются его низкие запасы у операторов — 3-5 дней реализации вместо прежних 15-20 дней. При этом отдельные операторы и вовсе работают «с колес».

Тем не менее, как подчеркнул первый замминистра, в первой половине мая на совещании с европейскими партнерами относительно обеспечения Украины топливом были приняты решения, которые дают Киеву возможность смотреть в будущее с оптимизмом.

«Однако нужно понимать: война продолжается, враг системно уничтожает нашу инфраструктуру… Враг разрушает железную дорогу, поэтому нам всем нужно набраться терпения и понемногу перестраивать свое потребление», — считает необходимым Кудин.

По информации Минэкономики, российские агрессоры с начала войны разрушили в Украине 27 нефтебаз.
Источник:  myc.news

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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