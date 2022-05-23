Вимоги Угорщини в обмін на відмову від російської нафти в ЄС назвали нахабними

Віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі назвала вимогу Будапешта про мільярдну допомогу в обмін на відмову від російської нафти «майже нахабним», і закликала прийняти рішення про заплановане нафтове ембарго ЄС проти Росії без участі Угорщини.

Про це повідомляє DW.

За її словами, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан «водить ЄС за носа». Вимогу Будапешта про мільярдну допомогу вона вважає «майже нахабною» з огляду на те, що «усі знають, куди підуть гроші». Барлі звинуватила главу угорського уряду в тому, що він використовує суперечку навколо нафтового ембарго для своїх «політичних ігор», щоб направити додаткові гроші до своєї країни.

Орбан насамперед дбає про те, щоб гроші текли каналами його «сім’ї та кланів», зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує «відверто корумпована система». Нагадаємо, прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти Росії затримується через позицію низки країн, найбільш залежних від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава – з 2025 року. Однак для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у відеозверненні, опублікованому у Facebook, оцінив відмову від російської нафти у 15-18 мільярдів євро.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/trebovaniya-vengrii-v-obmen-na-otkaz-ot-rossiyskoy-nefti-v-es-nazvali-naglym

Источник: https://kosatka.media/uk