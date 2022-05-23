Вимоги Угорщини в обмін на відмову від російської нафти в ЄС назвали нахабними

Обновлено: Май 23, 2022.

Вимоги Угорщини в обмін на відмову від російської нафти в ЄС назвали нахабними

Віце-президент Європарламенту Катаріна Барлі назвала вимогу Будапешта про мільярдну допомогу в обмін на відмову від російської нафти «майже нахабним», і закликала прийняти рішення про заплановане нафтове ембарго ЄС проти Росії без участі Угорщини.

Про це повідомляє DW.

За її словами, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан «водить ЄС за носа». Вимогу Будапешта про мільярдну допомогу вона вважає «майже нахабною» з огляду на те, що «усі знають, куди підуть гроші». Барлі звинуватила главу угорського уряду в тому, що він використовує суперечку навколо нафтового ембарго для своїх «політичних ігор», щоб направити додаткові гроші до своєї країни.

Орбан насамперед дбає про те, щоб гроші текли каналами його «сім’ї та кланів», зазначила вона, додавши, що в Угорщині існує «відверто корумпована система». Нагадаємо, прийняття шостого пакету санкцій ЄС проти Росії затримується через позицію низки країн, найбільш залежних від постачання російської нафти. ЄС запропонував надати їм відстрочку на пошук нових постачальників сировини: Прага могла б запустити ембарго з липня 2024 року, а Будапешт та Братислава – з 2025 року. Однак для Угорщини ця пропозиція видалася недостатньо вигідною. В обмін на згоду на нафтове ембарго проти Росії, запропоновану Єврокомісією, Будапешт вимагає від ЄС мільярдної допомоги.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у відеозверненні, опублікованому у Facebook, оцінив відмову від російської нафти у 15-18 мільярдів євро.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/neft/news/trebovaniya-vengrii-v-obmen-na-otkaz-ot-rossiyskoy-nefti-v-es-nazvali-naglym

Источник: https://kosatka.media/uk

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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