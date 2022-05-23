ЄБРР виділить «Нафтогазу» кредит для закупівлі газу на 300 мільйонів євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть НАК «Нафтогаз України» кредит у розмірі 300 млн євро для закупівлі газу.

Про це на Весняному бізнес-форумі у Львові заявила заступник голови ЄБРР в Україні Ірина Кравченко.

«Ми вже знаходимося на фінальній стадії переговорів щодо видачі кредиту «Нафтогазу» на закупівлю газу (у розмірі, – ред.) 300 млн євро і також маємо закінчити кредитну угоду з «Укрзалізницею» на 50 млн (євро) на підтримку їхньої ліквідності», – сказала заступниця голови ЄБРР в Україні.

Вона додала, що ЄБРР також планує виділити по 100 млн євро на інструменти підтримки агропромислових компаній та харчового рітейлу, а також фармкомпаній.

Кравченко зазначила, що ці проєкти визначають коло пріоритетів роботи банку в Україні: продовольча та енергетична безпека, підтримка торгівлі, також ЄБРР акцентує увагу на муніципальних проєктах та логістиці.

Джерело: elektrovesti.net