Байден считает недостаточными мировые усилия по высвобождению нефти

Обновлено: Май 24, 2022.

Байден считает недостаточными мировые усилия по высвобождению нефти

Президент США Джо Байден заявил, что мир проходит стадию перехода и будет сильнее, если по окончанию этого периода добьется независимости от ископаемого горючего, однако нынешняя ситуация с ценами «плохая», и предпринятых миром усилий по высвобождению нефти недостаточно.

«Мы находимся в ситуации, когда мир проходит стадию невероятного перехода, и когда это все закончится, мы будем сильнее, и мир будет сильнее, если мы не будем зависеть от ископаемого горючего, когда все завершится. Вы видите, что предпринимает Европа в отношении импорта российского газа. Я не буду перечислять все. И что я смог сделать, чтобы избежать еще большего ухудшения ситуации, а она плохая… Мы высвободили, мне кажется, более 257 миллионов баррелей нефти, мы и другие страны, которых мы убедили участвовать. Это помогло, но этого недостаточно», — подчеркнул президент США на пресс-конференции по итогам двустороннего саммита.

Байден также отметил, что мир находится в ситуации, где наблюдается недостаток продовольствия «из-за Украины», где «застряли» огромные объемы зерна.

Байден прибыл в визитом в Японию в воскресенье, однако официальная часть программы началась в понедельник. Сегодня президент США был удостоен аудиенции у императора Японии Нарухито, после чего состоялась торжественная церемония в связи с началом визита и осмотр строя почетного караула, а затем – двусторонняя встреча лидеров и рабочий обед.

Источник: nangs.org

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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