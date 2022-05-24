На бывшей свалке на Львовщине открыли биогазовую электростанцию

Более 800 тыс. куб. м газа в год и «зеленая» энергия для около 735 семей. Именно столько будет давать современная биогазовая электростанция, работающая на полигоне твердых бытовых отходов во Львовской области.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, передає Укрінформ.

“Благодаря построенной здесь биогазовой электростанции 38 гектаров мусорного полигона, выбрасывающего миллионы кубометров вредного свалочного газа, станут источником энергии для окружающих домохозяйств. По нашим подсчетам, благодаря этому объекту в атмосферу не попадет более 2 миллионов куб. метана, который в 30 раз сильнее вредит климату, чем углекислый газ”, — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко.

Как отметили в ОГА, «мусорный» газ формируется при анаэробном (без доступа воздуха) разложении органических остатков отходов (остатки пищи, листьев, веток и т.д.). Обычно этот газ — одна из причин пожаров и взрывов на свалках. Такие пожары трудно тушить, потому что они образуются и горят не на поверхности, а в глубине свалки.

“Теперь риск возгораний и пожаров на этом полигоне, которые уже были в прошлом, снизился. Добыча биогаза должна также снизить высоту тела полигона – свалка осядет под собственным весом. Поэтому, несомненно, Львовская область, а также семьи, проживающие возле полигона и получающие электроэнергию с этой станции, выиграют благодаря этому объекту. Открытие этого объекта — очередной этап рекультивации полигона, очередной этап в обеспечении экологической безопасности для жителеТехнология дегазации на свалках не только снижает выбросы метана, но и снижает выбросы летучих органических соединений (ЛОС) и других загрязнителей воздуха, устраняет неприятные запахи.

По словам городского головы Львова Андрея Садового, рекультивация полигона в Великих Грибовичах — очень важный проект для города, который реализуют благодаря поддержке европейских банков.

«Он входит в комплексный план решения проблемы с отходами во Львове. Сейчас идет техническая рекультивация, которая включает строительство системы сбора, подготовки и утилизации полигонного газа с генерацией электрической энергии. Это позволит улучшить экологию вокруг, ведь полигон будет постепенно уменьшаться в объемах благодаря скачиванию метана и других газообразных элементов. Убежден, что нынешнее открытие биогазовой электростанции и работа в синергии с «Нафтогазом» и Clear Energy станет новым шагом в этом важном деле”, — подчеркнул Садовый.

«Станция производит 2 миллиона 645 тысяч кВт/ч в год, замещая при этом более 800 тысяч кубов природного газа. Это позволяет обеспечить «зеленой» электроэнергией около 735 домохозяйств и вместе с тем сократить выбросы СО2 в атмосферу объемом около 30 тысяч тонн в год», — пояснил соучредитель и председатель наблюдательного совета Группы Clear Energy Петр Багрий.

Сбор биогаза ведется через скважины, равномерно расположенные по телу полигона, и системы сбора поверхностных газов. Сейчас на этом полигоне пробурены 29 вертикальных и 4 горизонтальных скважины.

Скважины идут вертикально на глубину 12,5 метра. От каждой скважины трубопровод (шлейф) ведет к газосборному пункту. От газосборных пунктов с помощью трубопроводов (магистраль) биогаз транспортируется в электрогенераторную установку (ЭГУ). Газ сжигается в двигателе, вращающем электрический генератор. Полученная электроэнергия передается в сеть через комплектную трансформаторную подстанцию.

Как сообщал Укринформ, Львовский полигон твердых бытовых отходов (Грибовицкая свалка) — единственное легальное место для скопления мусора из Львова и близлежащих сел. Действует с 1958 года вблизи села Большие Грибовичи под Львовом. Площадь свалки превышает 38 га.

Вопрос о закрытии Грибовицкой свалки и строительства мусороперерабатывающего завода во Львове поднимался неоднократно с конца 1990-х годов. 28 мая 2016 года на территории свалки вспыхнул масштабный пожар, произошел обвал твердых бытовых отходов, в результате чего под завалами погибли трое спасателей. В дальнейшем мусор несанкционированно вывозили в центр и юг страны, что вызвало сопротивление местного населения, было возбуждено уголовное производство в отношении организаторов перевозок.