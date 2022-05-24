Норвегия должна поделиться доходами от нефти и газа, прежде всего с Украиной — Моравецкий

Обновлено: Май 24, 2022.

Норвегия должна поделиться доходами от нефти и газа, прежде всего с Украиной — Моравецкий

В Норвегии подтвердили, что доходы от продажи нефти выросли в результате войны в Украине. А также пообещали внести еще больший вклад в поддержку Украины.

Норвегия должна поделиться частью своих «гигантских» доходов, которые она недавно получила в результате повышения цен на нефть и газ. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Bloomberg.

По его словам, прежде всего норвежцы должны отдать часть денег Украине.

Моравецкий отметил, что Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергию, отказавшись от поставок нефти и газа из России и в какой-то момент из арабских стран.

«Но должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад?.. Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит €100 млрд… Они должны разделить эту сверхприбыль. Это не нормально, это несправедливо. Это косвенная нажива на войне, начатой ​​Путиным», — заявил польский премьер, уточнив, что Норвегия не виновата в войне.

Напомним, ранее Польша отказалась платить за российский газ в рублях, после чего Россия остановила поставки. Газопровод из Норвегии в Польшу должен быть достроен в этом году.

Госсекретарь Норвегии Эйвинд Вад Петерссон в комментарии норвежскому изданию NRK сообщил, что возросшие доходы от продажи энергоносителей в основном идут в Государственный пенсионный фонд Global (Нефтяной фонд) для будущих поколений.

«Хотя доходы от продажи нефти выросли в результате войны в Украине, стоимость фонда с нового года упала примерно на 550 млрд норвежских крон. В том числе из-за падения фондового рынка. Экономика Норвегии и норвежские потребители также пострадали от более высоких цен на электроэнергию и бензин. Но Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины, и мы внесем еще больший вклад», — сказал Петерссон.

Он также добавил, что отношения Норвегии и Польши должны быть хорошими, несмотря на такие инициативы.

Источник: УНІАН

Автор:

(Всего статей: 977)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: