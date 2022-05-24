Норвегия должна поделиться доходами от нефти и газа, прежде всего с Украиной — Моравецкий

В Норвегии подтвердили, что доходы от продажи нефти выросли в результате войны в Украине. А также пообещали внести еще больший вклад в поддержку Украины.

Норвегия должна поделиться частью своих «гигантских» доходов, которые она недавно получила в результате повышения цен на нефть и газ. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет Bloomberg.

По его словам, прежде всего норвежцы должны отдать часть денег Украине.

Моравецкий отметил, что Польша планирует перейти на возобновляемые источники энергии и атомную энергию, отказавшись от поставок нефти и газа из России и в какой-то момент из арабских стран.

«Но должны ли мы платить Норвегии гигантские деньги за газ — в четыре или пять раз больше, чем мы платили год назад?.. Избыточная прибыль от нефти и газа, превышающая среднегодовую за последние годы, маленького пятимиллионного государства Норвегии превысит €100 млрд… Они должны разделить эту сверхприбыль. Это не нормально, это несправедливо. Это косвенная нажива на войне, начатой ​​Путиным», — заявил польский премьер, уточнив, что Норвегия не виновата в войне.

Напомним, ранее Польша отказалась платить за российский газ в рублях, после чего Россия остановила поставки. Газопровод из Норвегии в Польшу должен быть достроен в этом году.

Госсекретарь Норвегии Эйвинд Вад Петерссон в комментарии норвежскому изданию NRK сообщил, что возросшие доходы от продажи энергоносителей в основном идут в Государственный пенсионный фонд Global (Нефтяной фонд) для будущих поколений.

«Хотя доходы от продажи нефти выросли в результате войны в Украине, стоимость фонда с нового года упала примерно на 550 млрд норвежских крон. В том числе из-за падения фондового рынка. Экономика Норвегии и норвежские потребители также пострадали от более высоких цен на электроэнергию и бензин. Но Норвегия внесла значительный вклад в поддержку Украины, и мы внесем еще больший вклад», — сказал Петерссон.

Он также добавил, что отношения Норвегии и Польши должны быть хорошими, несмотря на такие инициативы.

Источник: УНІАН