Поставки палива в Україну для нормалізації ринку мають зрости ще мінімум на 50% – топ-менеджер WOG

Обновлено: Май 24, 2022.

Поставки палива в Україну для нормалізації ринку мають зрости ще мінімум на 50% – топ-менеджер WOG

Постачання палива в Україну для досягнення нормального рівня забезпечення мають зрости з нинішніх 15 тис. тонн на добу до мінімум 22 тис. тонн, а з урахуванням потреб армії, аграріїв та можливості формувати запаси їх необхідно збільшити майже вдвічі – до 25-27 тис. тонн.

Так вважає директор WOG Holding BV Андрій Пивоварський.

«Для того щоб вийти на нормальний рівень споживання, необхідно везти близько 22 тис. на день. Якщо говорити про всі канали збуту, а це і потреби армії, аграріїв тощо, то ритмічно має заїжджати 25-27 тис. тонн продукту на добу», – сказав Пивоварський в інтерв’ю у проекті «Орестократія».

Він звернув увагу, що підвищити майже вдесятеро постачання палива з Європи – з 1,5-2 тис. тонн у лютому до 15 тис. тонн у травні – вдалося за три місяці, і зараз ці обсяги збільшуються щодня.

У зв’язку з цим Пивоварський прогнозує, що за відсутності форс-мажорів вийти на нормальний рівень забезпечення дизельним паливом Україні вдасться протягом місяця, проте для забезпечення необхідних ринку обсягів бензину може знадобитися дещо більше часу, враховуючи, зокрема, складнішу автомобільну логістику його доставки та дефіцит А-95 у Європі.

«Щодо 95-го, то тут ситуація складніша. Тут уже питання не тільки завезти, але ще треба знайти, купити. У Європі – дефіцит 95-го. З того, що зараз бачу, потрібно буде більше місяця. Але щодня маємо позитивну динаміку, ввозимо більше», – наголосив топ-менеджер WOG.

«Я обережно говорю, що кризу ми пройшли і зростаємо», – додав Пивоварський.

Щодо цін на нафтопродукти, він зазначив, що це залежатиме від вартості продукту в Європі та його доставки.

«Я не можу прив’язуватися до цифр. Ціна буде ринковою. Тут питання навіть не в курсі долара, це питання про те, скільки це коштуватиме Європі, скільки коштуватиме доставка. Сьогодні це 52, завтра може бути 48, потім 53 грн», – пояснив топ-менеджер мережі.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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