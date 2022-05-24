Росатом не в захваті від захоплення ЗАЕС

В Криму немає обсягу споживання», який міг би прийняти електроенергію, вироблену на Запорізькій АЕС, сценарій, за яким електроенергія піде в Росію через окупований півострів, теж сумнівний. Про це заявив Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, повідомляє «Радіо Свобода».

«У Криму такої потужності – 6 атомних енергоблоків – непотрібно, там нема такого споживання. На Крим вистачить одного максимум 2-х енергоблоків. То все це марна річ. Крім того, вони переробили конфігурацію кримської енергомережі за період окупації, тому варіант, що через Крим воно піде на Росію, це теж із розряду ненаукової фантастики. Звісно, можна років за п’ять, щоб попиляти федеральний бюджет, однак навряд чи це хтось буде робити», – вказує він. Михайло Гончар вважає, що заяви російських чиновників стосовно Запорізької атомної електростанції робляться з метою інформаційного впливу. «Це більше інформаційно-пропагандиські вкиди, що АЕС контролюється, персонал працює, електроенергія виробляється, готові вам, Україно, продавати. Так демонструють ніби добру волю, але говорити, що ми будемо купувати вкрадене у нас? Звичайно, ні», – наголосив він.

Своєю чергою, незалежна експертка з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла, що технічно Росія може налаштувати подачу електроенергії з Запорізької АЕС до окупованого Криму, але для цього потрібно відновити магістральну лінію електропередач від Каховської підстанції та інших підстанцій Херсонської області, що потребує часу.

Оглядач видання «Дзеркало тижня» Ігор Маскалевич розповів, що на Запорізькій атомній електростанції російські військові захопили також сховище ядерного палива, і «Росатом» від цього не в захваті». «На Запорізькій станції лежить запас палива орієнтовно на рік роботи, він теж захоплений ними (росіянами – ред.). Наш державний регулятор точно не дасть дозвіл на зберігання ядерних відходів незрозуміло ким і тим паче збройними військами. Грубо кажучи, там буде дуже великий пакет порушень. «Росатом» не в захваті від того, що відбувається. Вони працюють як люди підневільні…» – каже Маскалевич. Він також зазначив, що в «Росатому» купа міжнародних проєктів, а зараз вони входять в стан – «Ми терористи, захопили чужу станцію». «Відповідно, усі їхні проєкти треба накривати червоним капелюхом, бо люди, які захопили атомну станцію, не можуть будувати атомну станцію в іншій країні», – пояснив Маскалевич.

Він також вказав на те, що якщо російські військові зупинять роботу Запорізької електростанції, запустити її в роботу буде складно. Крім того, у випадку зупинки АЕС, більшість жителів Енергодара опиняться без роботи. «Для екології війна завжди створює великі ризики некерованих процесів. Тут не виключення. Якщо станція не буде працювати, місто стає непотрібним», – каже Маскалевич.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/rosatom-ne-v-vostorge-ot-zahvata-zaes