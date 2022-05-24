Росатом не в захваті від захоплення ЗАЕС

Обновлено: Май 24, 2022.

Росатом не в захваті від захоплення ЗАЕС

В Криму немає обсягу споживання», який міг би прийняти електроенергію, вироблену на Запорізькій АЕС, сценарій, за яким електроенергія піде в Росію через окупований півострів, теж сумнівний. Про це заявив Президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар, повідомляє «Радіо Свобода».

«У Криму такої потужності – 6 атомних енергоблоків – непотрібно, там нема такого споживання. На Крим вистачить одного максимум 2-х енергоблоків. То все це марна річ. Крім того, вони переробили конфігурацію кримської енергомережі за період окупації, тому варіант, що через Крим воно піде на Росію, це теж із розряду ненаукової фантастики. Звісно, можна років за п’ять, щоб попиляти федеральний бюджет, однак навряд чи це хтось буде робити», – вказує він. Михайло Гончар вважає, що заяви російських чиновників стосовно Запорізької атомної електростанції робляться з метою інформаційного впливу. «Це більше інформаційно-пропагандиські вкиди, що АЕС контролюється, персонал працює, електроенергія виробляється, готові вам, Україно, продавати. Так демонструють ніби добру волю, але говорити, що ми будемо купувати вкрадене у нас? Звичайно, ні», – наголосив він.

Своєю чергою, незалежна експертка з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна розповіла, що технічно Росія може налаштувати подачу електроенергії з Запорізької АЕС до окупованого Криму, але для цього потрібно відновити магістральну лінію електропередач від Каховської підстанції та інших підстанцій Херсонської області, що потребує часу.

Оглядач видання «Дзеркало тижня» Ігор Маскалевич розповів, що на Запорізькій атомній електростанції російські військові захопили також сховище ядерного палива, і «Росатом» від цього не в захваті». «На Запорізькій станції лежить запас палива орієнтовно на рік роботи, він теж захоплений ними (росіянами – ред.). Наш державний регулятор точно не дасть дозвіл на зберігання ядерних відходів незрозуміло ким і тим паче збройними військами. Грубо кажучи, там буде дуже великий пакет порушень. «Росатом» не в захваті від того, що відбувається. Вони працюють як люди підневільні…» – каже Маскалевич. Він також зазначив, що в «Росатому» купа міжнародних проєктів, а зараз вони входять в стан – «Ми терористи, захопили чужу станцію». «Відповідно, усі їхні проєкти треба накривати червоним капелюхом, бо люди, які захопили атомну станцію, не можуть будувати атомну станцію в іншій країні», – пояснив Маскалевич.

Він також вказав на те, що якщо російські військові зупинять роботу Запорізької електростанції, запустити її в роботу буде складно. Крім того, у випадку зупинки АЕС, більшість жителів Енергодара опиняться без роботи. «Для екології війна завжди створює великі ризики некерованих процесів. Тут не виключення. Якщо станція не буде працювати, місто стає непотрібним», – каже Маскалевич.

Джерело: https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/rosatom-ne-v-vostorge-ot-zahvata-zaes

Автор:

(Всего статей: 973)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: