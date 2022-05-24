Росія отримає 2022 року рекордні 100 млрд доларів від продажу газу в ЄС

Обновлено: Май 24, 2022.

Росія отримає 2022 року рекордні 100 млрд доларів від продажу газу в ЄС

Росія у 2022 році збільшить доходи від продажу газу до країн Європи до рекордних $100 млрд, незважаючи на санкції.

Про це повідомляє газета Les Echos із посиланням на аналітиків американської Citigroup.

Це майже вдвічі більше, ніж минулого року, коли ціни вже були високими. За підрахунками професора паризького Інституту політичних досліджень Тьєрі Броса, країни Євросоюзу, «попри санкції та гучні заяви», щодня платять Газпрому $200 млн – більш ніж достатньо, щоб Росія могла профінансувати свій оборонний бюджет. Надвисокі ціни на газ компенсують Росії скорочення обсягів постачання до Європи.

Видання наводить приклад Польщі та Болгарії. Після того, як Росія перестала постачати їм газ, ціни за два дні підскочили на 15%. Цього вистачає, щоб компенсувати втрату невеликих обсягів, які Газпром продавав в обох країнах. Автор статті також звертає увагу, що надприбутки «Газпрому» вже повністю окупили газопровід «Північний потік-2″, який не дозволила запустити Німеччина.
Джерело: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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