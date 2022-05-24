Росія отримає 2022 року рекордні 100 млрд доларів від продажу газу в ЄС

Росія у 2022 році збільшить доходи від продажу газу до країн Європи до рекордних $100 млрд, незважаючи на санкції.

Про це повідомляє газета Les Echos із посиланням на аналітиків американської Citigroup.

Це майже вдвічі більше, ніж минулого року, коли ціни вже були високими. За підрахунками професора паризького Інституту політичних досліджень Тьєрі Броса, країни Євросоюзу, «попри санкції та гучні заяви», щодня платять Газпрому $200 млн – більш ніж достатньо, щоб Росія могла профінансувати свій оборонний бюджет. Надвисокі ціни на газ компенсують Росії скорочення обсягів постачання до Європи.

Видання наводить приклад Польщі та Болгарії. Після того, як Росія перестала постачати їм газ, ціни за два дні підскочили на 15%. Цього вистачає, щоб компенсувати втрату невеликих обсягів, які Газпром продавав в обох країнах. Автор статті також звертає увагу, що надприбутки «Газпрому» вже повністю окупили газопровід «Північний потік-2″, який не дозволила запустити Німеччина.

Джерело: kosatka.media