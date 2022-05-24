Україна звернулась до Японії за підтримкою ембарго на російські енергоресурси

Обновлено: Май 24, 2022.

Україна звернулась до Японії за підтримкою ембарго на російські енергоресурси

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав Японію та інші країни запровадити повне ембарго на російські нафту і газ з метою припинення фінансування військової машини Росії, пише урядовий портал.

«Росія продовжує отримувати гроші від експорту нафти й газу, які спрямовуються на фінансування війни проти України. Тому повне ембарго – наш основний пріоритет», – зазначив він.

Міністр наголосив, що російська федерація повинна заплатити за завдані збитки від руйнувань військових об’єктів, шкіл, лікарень та іншої зруйнованої інфраструктури.

«Ми очікуємо, що Японія та інші країни спрямують заморожені російські активи для відбудови. Важливо діяти швидко – вже зараз, а не чекати, поки ми виграємо цю війну», – підкреслив Марченко.

Міністри фінансів «Групи семи» (G7) обговорили можливість введення вторинних санкцій, а також інші способи обмеження нафтових прибутків росії так, щоби водночас зменшити зворотний вплив на вартість енергоносіїв.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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