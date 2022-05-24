Україна звернулась до Японії за підтримкою ембарго на російські енергоресурси

Міністр фінансів України Сергій Марченко закликав Японію та інші країни запровадити повне ембарго на російські нафту і газ з метою припинення фінансування військової машини Росії, пише урядовий портал.

«Росія продовжує отримувати гроші від експорту нафти й газу, які спрямовуються на фінансування війни проти України. Тому повне ембарго – наш основний пріоритет», – зазначив він.

Міністр наголосив, що російська федерація повинна заплатити за завдані збитки від руйнувань військових об’єктів, шкіл, лікарень та іншої зруйнованої інфраструктури.

«Ми очікуємо, що Японія та інші країни спрямують заморожені російські активи для відбудови. Важливо діяти швидко – вже зараз, а не чекати, поки ми виграємо цю війну», – підкреслив Марченко.

Міністри фінансів «Групи семи» (G7) обговорили можливість введення вторинних санкцій, а також інші способи обмеження нафтових прибутків росії так, щоби водночас зменшити зворотний вплив на вартість енергоносіїв.