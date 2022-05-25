У квітні експорт електроенергії до Польщі зріс на 35%, порівняно з довоєнним січнем, — Прем’єр-міністр

Україна має амбітні цілі та системний план, як стати членом Європейського Союзу найближчим часом. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 24 травня.

«Ми готові швидко провести необхідні зміни, впровадити необхідні європейські регуляції та інтегруватися в європейські проекти. Для цього нам не потрібно ні 10, ні 15 років. Ми довели, що можемо робити все це набагато швидше», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як наголосив Прем’єр-міністр, багато європейських лідерів це розуміють. Так само, як розуміють, наскільки сильно змінилася геополітична карта Європи та світу після розв’язаної росією війни.

Глава Уряду нагадав, що в середині березня Україна достроково приєдналася до європейської енергомережі ENTSO-E. Планувалося, що це можливо не раніше 2023 року, але, як відзначив Прем’єр-міністр, злагоджена робота енергетиків, органів державної влади, дипломатів допомогла Україні оперативно стати членом енергетичного Євросоюзу.

«Україна вже експортує свою електроенергію до Європи. Наприклад, у квітні експорт електроенергії до Польщі зріс на 35%, порівняно з довоєнним січнем. До кінця року ми плануємо розширити можливості українських енергетичних компаній і зможемо експортувати в ЄС близько 800 МВт електроенергії на добу», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, це допоможе Європі відмовитися від споживання російського вугілля та зменшити споживання російського газу.

Джерело: КМУ