У квітні експорт електроенергії до Польщі зріс на 35%, порівняно з довоєнним січнем, — Прем’єр-міністр

Обновлено: Май 25, 2022.

У квітні експорт електроенергії до Польщі зріс на 35%, порівняно з довоєнним січнем, — Прем’єр-міністр

Україна має амбітні цілі та системний план, як стати членом Європейського Союзу найближчим часом. Про це зазначив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду 24 травня.

«Ми готові швидко провести необхідні зміни, впровадити необхідні європейські регуляції та інтегруватися в європейські проекти. Для цього нам не потрібно ні 10, ні 15 років. Ми довели, що можемо робити все це набагато швидше», — підкреслив Денис Шмигаль.

Як наголосив Прем’єр-міністр, багато європейських лідерів це розуміють. Так само, як розуміють, наскільки сильно змінилася геополітична карта Європи та світу після розв’язаної росією війни.

Глава Уряду нагадав, що в середині березня Україна достроково приєдналася до європейської енергомережі ENTSO-E. Планувалося, що це можливо не раніше 2023 року, але, як відзначив Прем’єр-міністр, злагоджена робота енергетиків, органів державної влади, дипломатів допомогла Україні оперативно стати членом енергетичного Євросоюзу.

«Україна вже експортує свою електроенергію до Європи. Наприклад, у квітні експорт електроенергії до Польщі зріс на 35%, порівняно з довоєнним січнем. До кінця року ми плануємо розширити можливості українських енергетичних компаній і зможемо експортувати в ЄС близько 800 МВт електроенергії на добу», — зазначив Денис Шмигаль.

За словами Прем’єр-міністра, це допоможе Європі відмовитися від споживання російського вугілля та зменшити споживання російського газу.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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