Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку, – Герман Галущенко

Обновлено: Май 25, 2022.

Україна планує знижувати споживання газу до рівня власного видобутку, – Герман Галущенко

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом.

Сторони обговорили поточну ситуацію в енергосекторі України, плани відновлення енергетичної інфраструктури та перспективи майбутнього розвитку енергетики.

Герман Галущенко подякував за підтримку України в процесі синхронізації з ENTSO-E і наголосив, що Україна має значний потенціал для експорту електроенергії в Європу.

«Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дасть змогу європейських державам у значній мірі замістити російський газ», — зазначив Герман Галущенко.

Він також повідомив про намір України знижувати споживання газу до рівня власного видобутку і продовжувати перехід на безвуглецеву енергію. Цьому сприятиме залучення USAID до роботи з підготовки нових проектів розбудови енергосектору, які мають розпочатись одразу після завершення війни.

Герман Галущенко також наголосив на необхідності забезпечення ядерної безпеки та деокупації найбільшої в Європі Запорізької атомної електростанції, яка зараз захоплена російськими військами. Під час зустрічі сторони обговорили в тому числі питання санкцій проти росії у нафтогазовій сфері.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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