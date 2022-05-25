Україна повністю відмовилася від державної експертизи з енергозбереження

Кабінет міністрів завершив роботу з приведення підзаконних нормативно-правових актів у відповідність із законом «Про енергетичну ефективність» щодо скасування державної експертизи з енергозбереження
Про це повідомило Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, яке брало безпосередню участь у роботі.
«Таким чином, повністю скасовано застарілий адміністративний інструмент – державна експертиза з енергозбереження», – йдеться у повідомленні агентства 24 травня.
Раніше проходження державної експертизи з енергозбереження було платним та обов’язковим під час діяльності, пов’язаної зі видобуванням, виробництвом та споживанням паливно-енергетичних ресурсів для отримання пільг, кредитування заходів з енергоефективності та інших напрямків.
«Натомість Законом України «Про енергетичну ефективність» передбачено широке використання таких європейських інструментів як енергетичний менеджмент та аудит», – резюмували у Держенергоефективності.
Джерело: elektrovesti.net