Фактично 97% пального, яке заходило імпортом, сьогодні заходити не може через війну, тому з перших днів війни ми повністю почали перелаштовувати логістичні ланцюжки. Нас рятувала робота Кременчуцького нафтопереробного заводу, який до війни забезпечував 15-17% нашого споживання.

Про це заявив перший заступник міністра економіки України Денис Кудін під час «круглого столу» Energy Club.

Фактичні перебої почалися після того, як росіяни зруйнували цей завод. З іншого боку, коли максимально почала відновлюватись економічна активність, і споживання почало стрімко зростати. В результаті ті обсяги імпорту, які задовольняли споживання попереднього періоду, були недостатні для того, щоб задовольнити всіх споживачів.

На сьогодні, якщо говорити про дизельне пальне, заходить приблизно на 20% більше дизеля ніж споживається. Якщо взяти в цілому по місяцю, то ми приблизно виходимо в баланс, тобто ми завозимо дизелю стільки, скільки споживаємо. Бензину заходить суттєво менше пропорційно до споживання. І тут ми розраховуємо на допомогу наших європейських партнерів.