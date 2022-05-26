Держбюро розслідувань передало в управління АРМА 26 операторів газорозподільних систем

26 регіональних операторів газорозподільних систем за рішенням суду передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА), повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР).
«За клопотанням ДБР слідчий суддя Печерського суду Києва передав до управління АРМА заарештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільних систем», – йдеться у повідомленні. «Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії», – зазначається у повідомленні.
Джерело: kosatka.media