Германия договорилась о покупке сжиженного газа из США

Договор предусматривает заключение 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн тонн газа в год.

Немецкая энергетическая компания RWE Supply & Trading подписала соглашение с американской инфраструктурной компанией Sempra Infrastructure о поставках сжиженного природного газа.

Об этом говорится в официальном сообщении RWE.

Отмечается, что соглашение предусматривает заключение 15-летнего контракта на поставку и закупку примерно 2,25 млн тонн газа в год с завода компании Sempra в Порт-Артуре в Техасе.

Как отметил генеральный директор RWE Андре Страке, это партнерство будет способствовать диверсификации портфеля поставок газа RWE и Германии и, таким образом, повысит безопасность снабжения в Европе на долгосрочной основе.

Источник: УНІАН