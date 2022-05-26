НКРЕКП відновила позапланові невиїзні перевірки енергокомпаній та комунальних підприємств

НКРЕКП прийняла рішення про відновлення позапланових невиїзних перевірок дотримання ліцензійних умов суб’єктами сфери енергетики та комунальних послуг. Відповідні зміни до своєї постанови №335 від 1 березня 2022 року, якою були зупинені позапланові та планові перевірки підприємств енергетики на період воєнного часу, комісія затвердила на засіданні 24 травня. Таким чином, залишаються забороненими позапланові виїзні та планові перевірки.

У НКРЕКП пояснили, що відновлення позапланових невиїзних перевірок стало можливим після внесення змін до постанови №303 від 13 березня 2022 року про припинення заходів державного нагляду і ринкового нагляду в умовах воєнного часу постановою Кабінету міністрів №573 від 13 травня 2022 року, якою було дозволено здійснення позапланових заходів держнагляду в окремих сферах, зокрема, з метою запобігання неконтрольованому зростанню цін на товари, які мають істотну соціальну значущість.

Там також додали, що згідно з урядовою постановою перевірки відбуваються винятково на підставі рішення центрального органу виконавчої влади у відповідній сфері, за наявності загрози, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та безпеку держави.

Разом з тим регулятор зазначив, що протягом зупинки проведення усіх заходів державного контролю ним були зафіксовані численні зловживання суб’єктів господарювання зі сфери електроенергетики та природного газу.

Вони стосувалися маніпуляцій на ринку електроенергії, недотримання правил балансування та функціонування ринку допоміжних послуг, недотримання гарантованих стандартів якості електричної енергії, порядку проведення розрахунків на ринках е/е та газу, розрахунків за послугу розподілу природного газу, формування об’єму природного газу споживачу.

«Така ситуація на енергоринках є неприпустимою в мирний час, а особливо, за умов дії воєнного стану в країні», – наголосили в комісії.

На її думку, відновлення позапланових невиїзних перевірок сприятиме забезпеченню сталого функціонування сектору енергетики та комунальних послуг, покращить рівень надання життєво необхідних послуг споживачам.

Джерело: elektrovesti.net