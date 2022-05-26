Предложенное Европейским союзом нефтяное эмбарго России застряло в тупике — СМИ

Обновлено: Май 26, 2022.

Предложенное Европейским союзом нефтяное эмбарго России застряло в тупике — СМИ

На Всемирном экономическом форуме в Давосе премьер-министр Нидерландов Марк Рютте скептически отнесся к выходу из тупиковой ситуации с Венгрией о запрете на российскую нефть на следующей неделе.

Об этом пишет издание The New Tork Times.

«Орбан не дает особых оснований надеяться, что мы сможем договориться в понедельник или во вторник», — сказал он.

Но по его мнению, блок в конечном итоге преодолеет противостояние.

Тем не менее переговоры в Брюсселе о предоставлении Венгрии уступок продолжаются последние несколько недель. Орбан потребовал больше времени, прежде чем Венгрия отвыкнет от российской нефти. Он хочет средств, чтобы помочь стране перейти на новые ресурсы и избежать, по его словам, «атомной бомбы» для экономики Венгрии.

Венгрия сильно зависит от российской нефти и газа. Стоимость модернизации инфраструктуры Венгрии для получения нероссийской нефти оценивается в около 700 миллионов евро.

Официальные лица ЕС заявили, что Орбан получил заверения в том, что он может получить большинство льгот, о которых он просит, если он подпишет эмбарго. По их словам, среди обсуждаемых уступок Венгрия будет иметь на два года больше, чем большинство других государств-членов, для прекращения импорта российской нефти с предлагаемым крайним сроком поэтапного отказа в конце 2024 года.

Премьер-министр Нидерландов, сказал, что продление для Венгрии введения полного запрета на нефть кажется разумным. Но он сказал, что обеспокоен тем, что Венгрия требует средств, когда у нее есть своя доля в ЕС.

Источник: УНІАН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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