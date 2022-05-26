Щоб уникнути проблеми в нестачі пального в майбутньому потрібні 13 кроків

Про це розказав Геннадій Рябцев, енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ «Психея» під час «круглого столу» Energy Club.
Щоб уникнути проблеми в нестачі пального в майбутньому, пропонується:
- Створити при Кабміні ситуативний центр з організації забезпечення нафтопродуктами, залучивши до нього представників органів державної влади, що формують і реалізують політику в відповідній сфері.
- Сформувати великий перелік споживачів нафтопродуктів забезпечення, пальним яких є критично важливим.
- Для кожного з пунктів пропуску на західному кордоні в тому числі й річкових портів Рені, Ізмаїл, Кілія визначити граничні можливості з проходження бензовозів, вагоно-цистерн та річкових башт…
- Щодекадно інформувати імпортерів нафтопродуктів про наявні можливості.
- На час воєнного стану запровадити щомісячне формування обов’язкових планів ввезення нафтопродуктів кожного виду кожним з імпортерів, виходячи з їхньої частки на ринку і на основі потреб споживачів.
- Розподілити обсяги імпорту за видом транспорту і пунктами пропуску, виходячи з пропускної здатності.
- Запровадити адміністративну відповідальність імпортерів за недотримання планів.
- Передбачити на час воєнного стану пільгове кредитування державними банками закупівлі нафтопродуктів.
- Забезпечити перероблення нафтової сировини видобутою АТ «Укргазвидобування» іншими учасниками ринку на підприємствах малої продуктивності…
- Запровадити жорсткий контроль товарної продукції на зазначених підприємствах із залученням сил територіальної оборони на інше…
- Дозволити використання резервуарів для зберігання пального без їх обов’язкового оснащення паливомірами та внесення до єдиного державного реєстру.
- Дозволити використання спеціальних полімерних гнучких резервуарів для зберігання нафтопродуктів.
- На час воєнного стану надати дозвіл на роздрібну торгівлю пальним з обов’язковим оформленням касових операцій з бензовозів, контейнерних автозаправних станцій без його обов’язкового постачання на автозаправні станції…