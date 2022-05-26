Щоб уникнути проблеми в нестачі пального в майбутньому потрібні 13 кроків

Обновлено: Май 26, 2022.

Щоб уникнути проблеми в нестачі пального в майбутньому потрібні 13 кроків

Про це розказав Геннадій Рябцев, енергетичний експерт, директор спеціальних проєктів НТЦ «Психея» під час «круглого столу» Energy Club.

Щоб уникнути проблеми в нестачі пального в майбутньому, пропонується:

  • Створити при Кабміні ситуативний центр з організації забезпечення  нафтопродуктами, залучивши до нього представників органів державної влади, що формують і реалізують політику в відповідній сфері.
  • Сформувати великий перелік споживачів нафтопродуктів забезпечення, пальним яких є критично важливим.
  • Для кожного з пунктів пропуску на західному кордоні в тому числі й річкових портів Рені, Ізмаїл, Кілія визначити граничні можливості з проходження бензовозів, вагоно-цистерн та річкових башт…
  • Щодекадно інформувати імпортерів нафтопродуктів про наявні можливості.
  • На час воєнного стану запровадити щомісячне формування обов’язкових планів ввезення нафтопродуктів кожного виду кожним з імпортерів, виходячи з їхньої частки на ринку і на основі потреб споживачів.
  • Розподілити обсяги імпорту за видом транспорту і пунктами пропуску, виходячи з пропускної здатності.
  • Запровадити адміністративну відповідальність імпортерів за недотримання планів.
  • Передбачити на час воєнного стану пільгове кредитування державними банками закупівлі нафтопродуктів.
  • Забезпечити перероблення нафтової сировини видобутою АТ «Укргазвидобування» іншими учасниками ринку на підприємствах малої продуктивності…
  • Запровадити жорсткий контроль товарної продукції на зазначених підприємствах із залученням сил територіальної оборони на інше…
  • Дозволити використання резервуарів для зберігання пального без їх обов’язкового оснащення паливомірами та внесення до єдиного державного реєстру.
  • Дозволити використання спеціальних полімерних гнучких резервуарів для зберігання нафтопродуктів.
  • На час воєнного стану надати дозвіл на роздрібну торгівлю пальним з обов’язковим оформленням касових операцій з бензовозів, контейнерних автозаправних станцій без його обов’язкового постачання на автозаправні станції…

 

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Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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