Ахметов оцінив збитки свого бізнесу в Маріуполі: до 20 млрд доларів

Обновлено: Май 27, 2022.

Ахметов оцінив збитки свого бізнесу в Маріуполі: до 20 млрд доларів

Через знищення внаслідок бойових дій «Металургійного комбінату імені Ілліча» й заводу «Азовсталь» втрати металургійної групи «Метінвест», що належить олігарху Рінату Ахметову, можуть сягати 20 мільярдів доларів. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «НВ».

За словами Ахметова, остаточну суму збитків буде визначено в позовній заяві до Росії.

«Ми тимчасово втратили «Азовсталь» і ММК ім. Ілліча з річним обсягом виробництва 10 млн тонн сталі», – додав він.

Ахметов обіцяє судитися з Росією в усіх міжнародних інстанціях.

Гірничо-металургійний комплекс, енергетичні та страхові компанії, банк, медіа, транспортний бізнес, сільське господарство, елітна нерухомість – усе це сфери інтересів Ахметова. Головний актив, у якому Ахметов їх сконцентрував, – найбільша фінансово-промислова група України SCM.

Окрім того, Ахметов має футбольний клуб «Шахтар», благодійний фонд свого імені та холдинг «Медіа Група Україна» (до нього, зокрема входять телеканали «Україна» та «Україна24»).

Статки Ахметова у 2021 році оцінили у 7,6 мільярда доларів.

Джерело: www.radiosvoboda.org

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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