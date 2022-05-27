Ціни на газ для ТКЕ можуть підвищити більш, ніж утричі

Обновлено: Май 27, 2022.

Ціни на газ для ТКЕ можуть підвищити більш, ніж утричі

ТОВ «Газопоставляюча компанія «Нафтогаз Трейдінг» планує у рамках трирічних договорів підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) більш ніж утричі – до 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ, з врахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед).

Про це йдеться в листі компанії, текст якого мають Українські Новини. «Нафтогаз Трейдинг» розглянула звернення Міністерства енергетики щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання для формування ними обсягів газу на опалювальний сезон 2022-2023 років.

Згідно з документом, за умовами трирічних договорів для підприємств ТКЕ встановлюються такі ціни: – на період з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року (з фіксованим обсягом) – 24 356,38 гривні без ПДВ за 1 тис. куб. м, при цьому ціна з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу, буде становити вперед 29 391,55 гривні/тис. куб. м з ПДВ; – на червень 2022 року (без фіксованого обсягу) – 24 434,67 гривні без ПДВ за тис. куб. м, при цьому ціна з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу, буде становити вперед 29 485,5 гривні/тис. куб. м з ПДВ; – на період з 1 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року (з фіксованим обсягом) – 13 658,42 гривні без ПДВ за тис. куб. м, при цьому ціна з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу, буде становити вперед 16 554 гривні/тис. куб. м із ПДВ.

Згідно з документом, додаткові угоди до трирічних договорів щодо визначення замовлених обсягів на період з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року будуть направлені контрагентам після їх погодження з Кабінетом Міністрів. Раніше Нафтогаз Трейдинг закликала підприємства теплової комунальної енергетики укладати з нею договори на постачання газу на 3 роки.

При цьому ціна на перший рік склала 7,42 гривні/куб. м (з 1 червня 2021 року до 31 травня 2022 року, з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи). Для другого та третього року постачання природного газу фіксована ціна буде визначена у травні 2022 та травні 2023 року, а зміна ціни відбуватиметься відповідно до індексації зміни котирувань на європейському NCG-хабі та курсі валют.
Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/ceny-na-gaz-dlya-tke-mogut-povysit-v-bolee-chem-v-tri-raza-smi

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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