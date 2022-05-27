Ціни на газ для ТКЕ можуть підвищити більш, ніж утричі

ТОВ «Газопоставляюча компанія «Нафтогаз Трейдінг» планує у рамках трирічних договорів підвищити ціни на газ для підприємств теплової комунальної енергетики (ТКЕ) більш ніж утричі – до 29,392 тис. грн/тис. куб. м (з ПДВ, з врахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу вперед).

Про це йдеться в листі компанії, текст якого мають Українські Новини. «Нафтогаз Трейдинг» розглянула звернення Міністерства енергетики щодо ціни газу з урахуванням дії довгострокових договорів, укладених між компанією та підприємствами теплопостачання для формування ними обсягів газу на опалювальний сезон 2022-2023 років.

Згідно з документом, за умовами трирічних договорів для підприємств ТКЕ встановлюються такі ціни: – на період з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року (з фіксованим обсягом) – 24 356,38 гривні без ПДВ за 1 тис. куб. м, при цьому ціна з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу, буде становити вперед 29 391,55 гривні/тис. куб. м з ПДВ; – на червень 2022 року (без фіксованого обсягу) – 24 434,67 гривні без ПДВ за тис. куб. м, при цьому ціна з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу, буде становити вперед 29 485,5 гривні/тис. куб. м з ПДВ; – на період з 1 червня 2022 року по 31 грудня 2022 року (з фіксованим обсягом) – 13 658,42 гривні без ПДВ за тис. куб. м, при цьому ціна з урахуванням тарифу на послуги транспортування та коефіцієнта, що застосовується при замовленні потужності на добу, буде становити вперед 16 554 гривні/тис. куб. м із ПДВ.

Згідно з документом, додаткові угоди до трирічних договорів щодо визначення замовлених обсягів на період з 1 червня 2022 року по 31 травня 2023 року будуть направлені контрагентам після їх погодження з Кабінетом Міністрів. Раніше Нафтогаз Трейдинг закликала підприємства теплової комунальної енергетики укладати з нею договори на постачання газу на 3 роки.

При цьому ціна на перший рік склала 7,42 гривні/куб. м (з 1 червня 2021 року до 31 травня 2022 року, з ПДВ, без урахування тарифу оператора газотранспортної системи). Для другого та третього року постачання природного газу фіксована ціна буде визначена у травні 2022 та травні 2023 року, а зміна ціни відбуватиметься відповідно до індексації зміни котирувань на європейському NCG-хабі та курсі валют.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/ceny-na-gaz-dlya-tke-mogut-povysit-v-bolee-chem-v-tri-raza-smi