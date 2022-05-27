Екологи рахують збитки від ударів окупантів по нафтобазах: стартували з майже чверті мільярда

В Україні почали рахувати екологічні збитки від ударів російських окупантів по нафтобазах. За даними Держекоінспекції, лише через обстріли нафтобаз Житомирщини та Рівненщини вона сягають майже 225 млн грн, пише УНН.

Цитата

«Майже 225 млн гривень збитків довкіллю України завдали окупанти, обстрілявши нафтобази Житомирщини та Рівненщини», — вказано у повідомленні.

Деталі

Розрахували шкоду за забруднення атмосферного повітря по фактах пожеж на нафтобазах, які знаходяться на територіях Житомирської та Рівненської областей і були пошкоджені внаслідок ракетно-бомбових ударів агресора. Йдеться наразі про три об’єкти.

Доповнення

З метою розрахунку завданої шкоди російськими військами та подальших репарацій, фахівці оперативного штабу при Держекоінспекції розробили відповідну методику, що була затверджена у квітні.

Вона дозволяє нараховувати шкоду за забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинам, які виділяються під час горіння (складів паливно-мастильних матеріалів, лісових пожеж і т.д.), а саме: оксиди азоту, аміак, сірчистий ангідрид, бензапирен, оксиди вуглецю, метали та їх сполуки, що негативно впливають на якість атмосферного повітря та шкодять здоров’ю людей.