Екологи рахують збитки від ударів окупантів по нафтобазах: стартували з майже чверті мільярда

Обновлено: Май 27, 2022.

Екологи рахують збитки від ударів окупантів по нафтобазах: стартували з майже чверті мільярда

В Україні почали рахувати екологічні збитки від ударів російських окупантів по нафтобазах. За даними Держекоінспекції, лише через обстріли нафтобаз Житомирщини та Рівненщини вона сягають майже 225 млн грн, пише УНН.

Цитата

«Майже 225 млн гривень збитків довкіллю України завдали окупанти, обстрілявши нафтобази Житомирщини та Рівненщини», — вказано у повідомленні.

Деталі

Розрахували шкоду за забруднення атмосферного повітря по фактах пожеж на нафтобазах, які знаходяться на територіях Житомирської та Рівненської областей і були пошкоджені внаслідок ракетно-бомбових ударів агресора. Йдеться наразі про три об’єкти.

Доповнення

З метою розрахунку завданої шкоди російськими військами та подальших репарацій, фахівці оперативного штабу при Держекоінспекції розробили відповідну методику, що була затверджена у квітні.

Вона дозволяє нараховувати шкоду за забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинам, які виділяються під час горіння (складів паливно-мастильних матеріалів, лісових пожеж і т.д.), а саме: оксиди азоту, аміак, сірчистий ангідрид, бензапирен, оксиди вуглецю, метали та їх сполуки, що негативно впливають на якість атмосферного повітря та шкодять здоров’ю людей.

Джерело: УНН

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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