Генштаб ЗСУ: Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській ГЕС – частково затоплена Нова Каховка

Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській гідроелектростанції, що призвело до часткового затоплення Нової Каховки та створює загрозу для навколишніх сіл та окупованого Херсона.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

«Окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об’єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи. На цей час на захопленій окупантами Каховській ГЕС скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати», – сказав Громов на брифінгу в медіацентрі «Україна» 26 травня.

За його словами, це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку, під загрозою перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон.

Громов зазначив, що на Каховській ГЕС розгорнтий один із пунктів управління південного військового округу, а також 49-ї армії противника.