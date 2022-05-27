Генштаб ЗСУ: Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській ГЕС – частково затоплена Нова Каховка

Обновлено: Май 27, 2022.

Генштаб ЗСУ: Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській ГЕС – частково затоплена Нова Каховка
Окупанти не дозволяють відремонтувати два гідроагрегати на Каховській гідроелектростанції, що призвело до часткового затоплення Нової Каховки та створює загрозу для навколишніх сіл та окупованого Херсона.
«Окупанти не докладають жодних зусиль для підтримки захоплених об’єктів у безпечному стані, що може призвести до екологічної катастрофи. На цей час на захопленій окупантами Каховській ГЕС скидаються великі обсяги води, оскільки не працюють два гідроагрегати, які окупанти не дають змоги відремонтувати», – сказав Громов на брифінгу в медіацентрі «Україна» 26 травня.
За його словами, це вже призвело до часткового затоплення Нової Каховки, набережної та місцевого парку, під загрозою перебувають навколишні села та окуповане місто Херсон.
Громов зазначив, що на Каховській ГЕС розгорнтий один із пунктів управління південного військового округу, а також 49-ї армії противника.
Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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