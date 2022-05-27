Германия откажется от российской нефти к концу 2022 года. На остановку закупок газа понадобится больше времени

Обновлено: Май 27, 2022.

Германия откажется от российской нефти к концу 2022 года. На остановку закупок газа понадобится больше времени

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. По его словам, Германия постарается как можно скорее стать независимой от российских энергоресурсов.

«Мы сделаем Германию независимой от импорта энергоносителей из России. Мы уже отказались от российского угля. К концу года откажемся от российской нефти. Что касается газа, мы также работаем над тем, чтобы стать независимыми», – заявил Шольц.

При этом ЕС в целом также планирует отказаться от импорта российской нефти. Постепенное введение эмбарго на закупки черного золота из РФ должно войти в шестой пакет санкций.

Однако именно вопрос нефтяного эмбарго оказался самым спорным пунктом в этом пакете. Согласие всех 27 членов ЕС на этот счет все еще не достигнуто.

Одним из ключевых противников введения эмбарго остается Венгрия. При этом министр экономики Германии Роберт Хабек уже заявил, что его правительство готово поддержать санкции ЕС против российской нефти с условием, что они не затронут Венгрию. Однако официально такое предложение Еврокомиссия не озвучивала.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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