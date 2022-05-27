Германия откажется от российской нефти к концу 2022 года. На остановку закупок газа понадобится больше времени

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. По его словам, Германия постарается как можно скорее стать независимой от российских энергоресурсов.

«Мы сделаем Германию независимой от импорта энергоносителей из России. Мы уже отказались от российского угля. К концу года откажемся от российской нефти. Что касается газа, мы также работаем над тем, чтобы стать независимыми», – заявил Шольц.

При этом ЕС в целом также планирует отказаться от импорта российской нефти. Постепенное введение эмбарго на закупки черного золота из РФ должно войти в шестой пакет санкций.

Однако именно вопрос нефтяного эмбарго оказался самым спорным пунктом в этом пакете. Согласие всех 27 членов ЕС на этот счет все еще не достигнуто.

Одним из ключевых противников введения эмбарго остается Венгрия. При этом министр экономики Германии Роберт Хабек уже заявил, что его правительство готово поддержать санкции ЕС против российской нефти с условием, что они не затронут Венгрию. Однако официально такое предложение Еврокомиссия не озвучивала.