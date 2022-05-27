Глава ВБ заявил, что глобальной рецессии вследствие ситуации на Украине трудно избежать

Обновлено: Май 27, 2022.

Глава ВБ заявил, что глобальной рецессии вследствие ситуации на Украине трудно избежать

По словам Дэвида Мэлпаса, в целом ситуация остается крайне неопределенной, поэтому сложно делать какие-либо четкие прогнозы

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас считает, что глобальной рецессии на фоне ситуации на Украине будет трудно избежать.

«Это (ситуация на Украине — прим. ТАСС) огромный негативный фактор. Эпицентром этого является сама Украина, но и в России, судя по всему, экономика сократится на 15% или больше. Это негативная ситуация для российского народа и в особенности негативная для украинского народа, конечно же, но в дальнейшем она распространяется и вовне», — сказал он, выступая в среду не семинаре, организованном Торговой палатой США. «Так что, если мы посмотрим на мировой ВВП, то сейчас трудно представить, как мы можем избежать рецессии», — подчеркнул Мэлпас.

По его словам, в целом ситуация остается крайне неопределенной, поэтому сложно делать какие-либо четкие прогнозы. При этом существует множество переменных, которые способствовали бы улучшению ситуации, в том числе «увеличение предложения энергоносителей» на рынке. «Очевидно, что одной из переменных было бы прекращение Россией войны на Украине, что, конечно, было бы позитивным фактором, но сейчас трудно предвидеть или знать, когда это произойдет», — добавил также глава ВБ.

Источник: НАНС

Автор:

(Всего статей: 1003)

Директор НТЦ «Психея»Связаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
«
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоты, газ, Компании, Официоз, Торговля, энергетика

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: