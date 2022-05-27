Глава ВБ заявил, что глобальной рецессии вследствие ситуации на Украине трудно избежать

По словам Дэвида Мэлпаса, в целом ситуация остается крайне неопределенной, поэтому сложно делать какие-либо четкие прогнозы

Президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Мэлпас считает, что глобальной рецессии на фоне ситуации на Украине будет трудно избежать.

«Это (ситуация на Украине — прим. ТАСС) огромный негативный фактор. Эпицентром этого является сама Украина, но и в России, судя по всему, экономика сократится на 15% или больше. Это негативная ситуация для российского народа и в особенности негативная для украинского народа, конечно же, но в дальнейшем она распространяется и вовне», — сказал он, выступая в среду не семинаре, организованном Торговой палатой США. «Так что, если мы посмотрим на мировой ВВП, то сейчас трудно представить, как мы можем избежать рецессии», — подчеркнул Мэлпас.

По его словам, в целом ситуация остается крайне неопределенной, поэтому сложно делать какие-либо четкие прогнозы. При этом существует множество переменных, которые способствовали бы улучшению ситуации, в том числе «увеличение предложения энергоносителей» на рынке. «Очевидно, что одной из переменных было бы прекращение Россией войны на Украине, что, конечно, было бы позитивным фактором, но сейчас трудно предвидеть или знать, когда это произойдет», — добавил также глава ВБ.

Источник: НАНС