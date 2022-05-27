Іноземні компанії знову почали зберігати газ в українських ПСГ

У перший місяць війни Україна призупинила можливість зберігання газу для нерезидентів, зараз для них знову відкрили підземні сховища, чим вони й скористалися, повідомив «Інтерфакс-Україна» голова НАК «Нафтогаз Україна» Юрій Вітренко.

«Поки що відносно невеликі обсяги зберігання нерезидентами. Питання просто у тому, що в Європі є певний дефіцит газу», – пояснив Вітренко.

За його словами, ця довіра пов’язана з тим, що Україна є надійним партнером на відміну від Росії. «От щойно була зустріч світових економічних лідерів, обговорювали енергетичну безпеку, і польський міністр енергетики пані Москва прямо каже: дивіться, у нас були контракти, Болгарія мала контракти, але росіяни просто не виконують їх. Тому враховувати будь-які домовленості та папери, підписані Росією, не варто, на відміну від домовленості з Україною», — зазначив голова правління Нафтогазу.

Режим митного складу дозволяє зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років без сплати податків та митних зборів при подальшому його транспортуванні з території країни. На січень 2022 року газ у ПСГ зберігало 111 компаній. Кількість замовників за останні три роки зросла у 8 разів.

Джерело: kosatka.media