Іноземні компанії знову почали зберігати газ в українських ПСГ

Обновлено: Май 27, 2022.

Іноземні компанії знову почали зберігати газ в українських ПСГ

У перший місяць війни Україна призупинила можливість зберігання газу для нерезидентів, зараз для них знову відкрили підземні сховища, чим вони й скористалися, повідомив «Інтерфакс-Україна» голова НАК «Нафтогаз Україна» Юрій Вітренко. 
«Поки що відносно невеликі обсяги зберігання нерезидентами. Питання просто у тому, що в Європі є певний дефіцит газу», – пояснив Вітренко.
За його словами, ця довіра пов’язана з тим, що Україна є надійним партнером на відміну від Росії. «От щойно була зустріч світових економічних лідерів, обговорювали енергетичну безпеку, і польський міністр енергетики пані Москва прямо каже: дивіться, у нас були контракти, Болгарія мала контракти, але росіяни просто не виконують їх. Тому враховувати будь-які домовленості та папери, підписані Росією, не варто, на відміну від домовленості з Україною», — зазначив голова правління Нафтогазу.

Режим митного складу дозволяє зберігати природний газ у ПСГ України протягом трьох років без сплати податків та митних зборів при подальшому його транспортуванні з території країни. На січень 2022 року газ у ПСГ зберігало 111 компаній. Кількість замовників за останні три роки зросла у 8 разів.
Джерело: kosatka.media

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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