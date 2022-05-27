Іран буде постачати Росії газові турбіни в обмін на сталь

Міністр торгівлі та промисловості Ірану Сейєд Реза Фатемі Амін заявив, що Іран використовуватиме бартерну торгівлю з Росією для забезпечення постачання сировини для використання в металургійному та гірничодобувному секторі. Міністр обговорив цю тему в кулуарах засідання міжправкомісії РФ та Ірану, яке відбулося напередодні, 26 травня.

Зазначається, що Іран і РФ запровадять великі бартерні домовленості для полегшення торгівлі між двома країнами, включаючи план, який дозволить Ірану імпортувати сталь з Росії в обмін на експорт автомобільних деталей і газових турбін.

Міністр додав, що Іран зможе експортувати автомобільні запчастини та газові турбіни в Росію в обмін на імпорт російської сталі.

За його словами, деякі іранські компанії підписали угоди про постачання або ремонт газових турбін на російських електростанціях.

Видання додає, що Іран і Росія планують збільшити двосторонню торгівлю, прагнучи компенсувати наслідки американських санкцій, спрямованих проти їхніх економік.

Міністр нафти Ірану Джавад Оуджі, співголова ірансько-російської комісії з економічного та торгового співробітництва, заявив у середу, що річна вартість економічних зв’язків між двома країнами може зрости майже в 10 разів і досягти 40 мільярдів доларів.

Джерело: elektrovesti.net