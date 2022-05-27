Іран буде постачати Росії газові турбіни в обмін на сталь

Обновлено: Май 27, 2022.

Іран буде постачати Росії газові турбіни в обмін на сталь

Міністр торгівлі та промисловості Ірану Сейєд Реза Фатемі Амін заявив, що Іран використовуватиме бартерну торгівлю з Росією для забезпечення постачання сировини для використання в металургійному та гірничодобувному секторі. Міністр обговорив цю тему в кулуарах засідання міжправкомісії РФ та Ірану, яке відбулося напередодні, 26 травня.

Зазначається, що Іран і РФ запровадять великі бартерні домовленості для полегшення торгівлі між двома країнами, включаючи план, який дозволить Ірану імпортувати сталь з Росії в обмін на експорт автомобільних деталей і газових турбін.

Міністр додав, що Іран зможе експортувати автомобільні запчастини та газові турбіни в Росію в обмін на імпорт російської сталі.

За його словами, деякі іранські компанії підписали угоди про постачання або ремонт газових турбін на російських електростанціях.

Видання додає, що Іран і Росія планують збільшити двосторонню торгівлю, прагнучи компенсувати наслідки американських санкцій, спрямованих проти їхніх економік.

Міністр нафти Ірану Джавад Оуджі, співголова ірансько-російської комісії з економічного та торгового співробітництва, заявив у середу, що річна вартість економічних зв’язків між двома країнами може зрости майже в 10 разів і досягти 40 мільярдів доларів.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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