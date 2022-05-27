Кабмін погодив рішення щодо залучення кредиту Нафтогазу від ЄБРР у розмірі до 300 млн євро Источник: https://kosatka.media/uk

Кабінет Міністрів погодив рішення щодо залучення НАК «Нафтогаз України» кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі до 300 млн євро, написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Погоджено рішення щодо залучення НАК «Нафтогаз України» кредиту від Європейського банку реконструкції та розвитку у розмірі до 300 млн євро. Строк дії кредитної лінії — до 25 березня 2024 року», — йдеться у повідомленні.
За словами Шмигаля, залучені кошти будуть спрямовані на закупівлю природного газу з метою задоволення в повному обсязі потреб українських споживачів в енергоресурсах.
Також Кабмін затвердив розпорядження, яке передбачає продовження дії процентної ставки у розмірі 12% річних за кредитним договором від 5 червня 2009 року, укладеним між НАК «Нафтогаз України» та АТ «Ощадбанк». Це дозволить зменшити фінансове навантаження під час сплати процентів за цим договором у сумі більш як 45,4 млн гривень, пояснив глава уряду.
Джерело: kosatka.media