Країни G7 домовилися про поетапну відмову від використання вугілля

Обновлено: Май 27, 2022.

Країни G7 домовилися про поетапну відмову від використання вугілля

Країни «Великої сімки» досягли конкретних домовленостей про поетапну відмову від вугільної енергетики. Як повідомила міністр навколишнього середовища Німеччини Штеффі Лемке G7 домовилися про розширення виробництва відновлюваної енергії.

Ця обіцянка стане першим зобов’язанням G7 відмовитися від вугільної енергетики, використання якої має скоротитися, якщо світ хоче уникнути найгірших наслідків зміни клімату.

«Є дуже конкретні декларації та угоди про розширення використання відновлюваних джерел енергії, а також, наприклад, про поступову відмову від вугілля», — сказала Лемке.

За її словами, підсумкове Комюніке триденної зустрічі G7 в Берліні на цьому тижні також включатиме сильний акцент на захист біорізноманіття і боротьбу з пластиковим забрудненням.

Лемке зробила цю заяву в той час, коли Німеччина приймає міністрів енергетики, клімату і навколишнього середовища G7 для переговорів, які проводилися на тлі стрімкого зростання цін на енергію і проблем з поставками палива, викликаних вторгненням Росії в Україну.

Конфлікт спровокував прагнення деяких країн купувати більше неросійського викопного палива і спалювати вугілля, щоб скоротити свою залежність від поставок з Росії, що викликає побоювання, що криза може підірвати зусилля по боротьбі зі зміною клімату.

Німеччина заявила, що пошук альтернативних викопних видів палива не буде здійснюватися за рахунок екологічних цілей.

Остаточне Комюніке буде опубліковано пізніше в п’ятницю.

Джерело: elektrovesti.net

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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