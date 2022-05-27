Оператори систем розподілу та Міненерго об’єдналися для допомоги «Миколаївобленерго»

24-25 травня керівники «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго», та представник Міненерго домовилися про технічну допомогу для «Миколаївобленерго», пише Міністерство.

Колеги вже передали енергетикам трансформаторне масло, бронежилети, а завдяки Міненерго на підприємство мають прибути кабелі, опори та електротехнічне обладнання. Модель допомоги буде поширена на Харківську та Запорізьку області. За словами в.о. генерального директора АТ «Миколаївобленерго» Вадима Данилківа наразі корисний відпуск електроенергії знизився на 45%, переважно шляхом зупинки промислових підприємств.

В результаті, повідомив Данилків, сьогодні існує дефіцит коштів не те, що на програми розвитку, а й на поточні ремонти, кількість яких різко зросла внаслідок обстрілів з боку військ агресора. «Тому сьогодні «Миколаївобленерго» відчуває дефіцит кабелів, трансформаторного масла, електротехнічного обладнання, і навіть бронежилетів», – підкреслив очільник підприємства. Як заявив помічник Міністра енергетики Олександр Візір, наразі на Миколаївщині буде відпрацьована модель системного вирішення проблем тих ОСР, що обслуговують території, де йдуть бойові дії та прилеглі до них. «Сьогодні ми мали розмову з керівником військової адміністрації регіону Віталієм Кімом і обговорили конкретні кроки зі стимулювання споживання електроенергії. Мова йде про відновлення роботи підприємств і навіть запуск нових виробництв.

Міненерго вже направляє на Миколаївщину кабельно-провідникову продукцію, електротехнічне обладнання, електроопори, що були отримані в рамках допомоги від європейських партнерів», – повідомив Візір. За його словами відпрацьована на Миколаївщині модель буде поширена на Харківську Запорізьку область. Україна через Секретаріат Енергетичного співтовариства (Energy Community), на базі якого створена оперативна група з підтримки України (USTF), отримала допомогу з енергетичного обладнання з 13 країн Європи.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/operatory-sistem-raspredeleniya-i-minenergo-obedinilis-dlya-pomoshchi-nikolaevoblenergo