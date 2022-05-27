Оператори систем розподілу та Міненерго об’єдналися для допомоги «Миколаївобленерго»

Обновлено: Май 27, 2022.

Оператори систем розподілу та Міненерго об’єдналися для допомоги «Миколаївобленерго»

24-25 травня керівники «Хмельницькобленерго», «Черкасиобленерго», та представник Міненерго домовилися про технічну допомогу для  «Миколаївобленерго», пише Міністерство.

Колеги вже передали енергетикам трансформаторне масло, бронежилети, а завдяки Міненерго на підприємство мають прибути кабелі,  опори та електротехнічне обладнання. Модель допомоги буде поширена на Харківську та Запорізьку області. За словами в.о. генерального директора АТ «Миколаївобленерго» Вадима Данилківа наразі корисний відпуск електроенергії знизився на 45%, переважно шляхом зупинки промислових підприємств.

В результаті, повідомив Данилків, сьогодні існує дефіцит коштів не те, що на програми розвитку, а й на поточні ремонти, кількість яких різко зросла внаслідок обстрілів з боку військ агресора. «Тому сьогодні «Миколаївобленерго» відчуває дефіцит кабелів, трансформаторного масла, електротехнічного обладнання, і навіть бронежилетів», – підкреслив очільник підприємства. Як заявив помічник Міністра енергетики Олександр Візір, наразі на Миколаївщині буде відпрацьована модель системного вирішення проблем тих ОСР, що обслуговують території, де йдуть бойові дії та прилеглі до них.  «Сьогодні ми мали розмову з керівником військової адміністрації регіону Віталієм Кімом і обговорили конкретні кроки зі стимулювання споживання електроенергії. Мова йде про відновлення роботи підприємств і навіть запуск нових виробництв.

Міненерго вже направляє на Миколаївщину кабельно-провідникову продукцію, електротехнічне обладнання, електроопори, що були отримані в рамках допомоги від європейських партнерів», – повідомив Візір. За його словами відпрацьована на Миколаївщині модель буде поширена на Харківську Запорізьку область. Україна через Секретаріат Енергетичного співтовариства (Energy Community), на базі якого створена оперативна група з підтримки України (USTF), отримала допомогу з енергетичного обладнання з 13 країн Європи.

Источник: https://kosatka.media/uk/category/elektroenergiya/news/operatory-sistem-raspredeleniya-i-minenergo-obedinilis-dlya-pomoshchi-nikolaevoblenergo

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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