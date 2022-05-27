Робота енергосистеми України станом на 26 травня 2022 року

За минулу добу відновлено електропостачання близько 50,4 тисячі споживачів, з яких 14,9 тисячі були знеструмлені внаслідок технологічних причин.

Зокрема, у Донецькій області — 31,9 тисячі, Київській – 14,9 тисячі (знеструмлені з технологічних причин), Харківській – 2,1 тисячі, Запорізькій — 1 тисячі, Миколаївській – 500 споживачам.

Українські енергетики докладають максимальні зусилля, щоб оперативно повернути енергопостачання українським громадянам.

Проте у деяких районах аварійно-відновлювальні роботи ускладнені або унеможливлені через активізацію бойових дій, виконання робіт з розмінування та виникнення нових пошкоджень в електромережах, в тому числі внаслідок несприятливих погодних умов.

Станом на 26 травня через пошкодження, обумовлені бойовими діями, в Україні залишаються знеструмленими 769 населених пунктів. Загалом знеструмлено близько 636,7 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – 343,6 тисячі споживачів, Луганській – 128,2 тисячі, Харківській — 70,8 тисячі.

Без газопостачання залишаються понад 163 тисячі абонентів. Найбільш складна ситуація із газопостачанням спостерігається в Запорізькій, Чернігівській, Миколаївській та Харківській областях.

Електроенергія:

Всі види електростанцій працюють відповідно до графіка та команд диспетчера. Енергосистема України продовжує впевнено працювати з європейською мережею ENTSO-E, тримаючи частоту на рівні 50 Гц.

На південному сході завершується підготовка до відновлення двох повітряних ліній 330 кВ, ремонти мають розпочатися після отримання дозволів. В східному регіоні на підстанції 330 кВ продовжується відновлення устаткування трансформатора, а в північному – розпочали підготовку до демонтажу частини пошкодженого обладнання.

Одразу три високовольтні повітряні лінії 750 кВ та 330 кВ ремонтуються в центральному регіоні: продовжується огляд з саперами важкодоступних ділянок під’їзних шляхів, збираються та замінюються опори, ремонтуються місця пошкоджень проводів.

Атомна генерація:

Всі діючі атомні електростанції України стабільно виробляють електричну енергію. Сумарна поточна потужність енергоблоків забезпечує необхідні обсяги електроенергії для потреб країни.

Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на промислових майданчиках атомних станцій і прилеглих до них територіях не змінювався й перебуває у межах чинних норм.

Запорізька АЕС і місто Енергодар досі захоплені та контролюються російськими військовими, але всі енергоблоки ЗАЕС обслуговуються українським персоналом й працюють на потреби України. Ротація працівників відбувається.

Газотранспортна система:

Оператор ГТС України продовжує забезпечувати транспортування газу для потреб українських споживачів — промисловості, установ, домогосподарств, підприємств електроенергетики. Ремонтні бригади ОГТС здійснюють ремонтно-відновлювальні роботи на об’єктах, розташованих на звільнених від російських окупантів територіях.

Гідроенергетика:

Гідроелектростанції компанії працюють в штатному режимі згідно з графіком та відповідно до команд диспетчерів.

Експлуатаційний персонал у повному складі знаходиться на робочих місцях. На станціях компанії продовжують виконуватись планові ремонти гідроагрегатів, а також роботи з реконструкції обладнання, метою яких є подовження термінів експлуатації гідротехнічних об’єктів, збільшення встановленої потужності ГЕС і ГАЕС, а також поліпшення якості виробленої електроенергії.